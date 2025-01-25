25 січня 2025, 15:51
У Харкові є постраждалі внаслідок російської атаки
Російські загарбники 25 січня атакували Харків безпілотниками. Внаслідок ворожого удару є постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Ігоря Терехова й голову ОВА Олега Синєгубова. Зауважимо, що окупанти завдали по Харкову декілька ударів.
Скільки постраждалих внаслідок атаки на Харків 25 січня
Близько 15:37 міський голова написав, що надійшла інформація про 3 постраждалих внаслідок російського удару по Холодногірському району.
Двом жінкам та одному чоловікові було надано медичну допомогу на місті,
– зазначив Ігор Терехов.
Голова Харківської ОВА уточнив, що в усіх постраждалих гостра реакція на стрес. Також Олег Синєгубов додав, що минулося без госпіталізації.