У Харкові змінили комендантський час

Відсьогодні у Харкові змінюється час комендантської години. Він триватиме із 20:00 до 6:00.

Ігнорувати комендантський час – не можна. У відповідні години заборонено пересуватися містом пішки чи на автомобілі.

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Загалом у вечірній час та протягом комендантської години закликали не вмикати світло в приміщеннях – все для того, аби не привертати уваги артилерії та авіації росіян. До 28 березня комендантська година у Харкові діяла з 18:00 до 6:00.

Крім правил комендантського часу, важливо у разі повітряної тривоги та обстрілів, переховуватися в укриттях. Якщо залишились в оселі – необхідно обов'язково відійти від вікон.

Важливо завжди мати при собі документи, ліки та предмети першої необхідності.

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