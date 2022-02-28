У Харкові поновилися вибухи

У Харкові знову чути вибухи. Усім мешканцям в укриття.

Російська армія 27 лютого весь день жорстоко обстрілює цілі житлові райони Харкова. Тепер місцеві телеграм канали знову повідомляють про сильні вибухи.

Увага Померла жінка, якій відірвало ноги внаслідок обстрілу Харкова

Попередньо лише сьогодні від обстрілів загинуло 11 людей. Про нові жертви внаслідок вечірнього обстрілу наразі даних немає.

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