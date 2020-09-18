Україна – батьківщина хасидизму. Президент Ізраїлю пан Реувен Рівлін нещодавно назвав Україну "колискою іудаїзму".

4 квітня 1772 року в українському містечку Брацлав народився Раббі Нахман. Він був дуже світлою та віруючою людиною, заснував Хасидське Подвір'я.

Всього існувало близько двохсот таких Хасидських Дворів. Частина з них зникали після смерті очільника, частина – об'єднувалися з іншими. На сьогодні найбільшим у світі є Хасидський Двір родом з України – Хабад, офіційним представником якого я з гордістю є.

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За свою праведність Раббі Нахман став відомим серед людей як "Цадік" – у перекладі "праведник". У 1810 році Нахман, передчуваючи близьку смерть, вирішив оселитися в Умані, де за кілька років до його народження відбулася Уманська різанина.

Душі померлих там за віру, – говорив він, – чекають мене.

Нахман заповів поховати його саме там, на єврейському кладовищі поруч із загиблими від різанини під час повстання гайдамаків – Коліївщини.

Тепер ви розумієте, чому неможливо його останки перевезти до Ізраїлю? Це було б проти його заповіту та знущанням над пам'яттю загиблих у страшній трагедії.

І як же пов'язана ця історія та Новий Рік – Рош га-Шана, запитаєте ви? А так – Раббі Нахман, незадовго до смерті, обіцяв на Суді перед Всевишнім бути адвокатом кожному, хто робить добро на його честь.

Люди приїжджали й раніше на могилу Нахмана помолитися чи попросити захисту. Але час іде – все змінюється. 2019 року туди прибуло близько 30 тисяч людей, і хочу щоб ви розуміли: далеко не всі з них – релігійні та віруючі паломники. Для багатьох це просто модний туристичний тренд: "Усі їдуть – і я поїду".

Я не беруся сказати, скільки таких людей. Але навіть якщо б кордони не закрили – цього року приїхало б значно менше людей. Адже цього року не до подорожей і трендів, люди опікуються своїм здоров'ям та здоров'ям оточуючих, не хочуть по поверненні сидіти у карантині й втрачати кошти – тож їм легше не поїхати.

Що ж щодо тих, хто застряв на кордоні – історія дуже сумна. Хтось у їхніх громадах пустив плітку, що кордон між Україною і Білоруссю відкрий. Бо у білорусів, начебто, і карантину не було, і внутрішніх проблем вистачає... Один хтось сказав – і розлетілися чутки, ось люди і опинилися у такому скрутному становищі.

Але як Головний Рабин міста Києва та українець я закликаю всіх євреїв поважати Закони України та Закони Тори, зокрема, про необхідність піклуватися про своє здоров'я і безпеку оточуючих. І поважати Правила перетину кордону.

Зараз розробляються рішення, як вийти з цієї гуманітарної кризи, нещодавно відбулося засідання МВС України та міністра Арсена Авакова, там був я та голова Брацлавської громади Натан Бен Нун.

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Ми підтримуємо дії української влади, організували для застряглих на кордоні необхідну кількість кошерної іжї і впевнені, що все закінчиться добре й безпечно для всіх.

А поки що – солодкого нам усім Нового Року та доброго запису до Книги Життя.

Шана това й щасливого 5781 року!