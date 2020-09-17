Історія з паломництвом хасидів цього року сама по собі нікуди не зникає. Зокрема, понад 3 тисячі представників цієї громади накопичилися на українсько-білоруському кордоні.

Свою позицію вони обґрунтовують тим, що Україна, не зважаючи на те, що офіційно мала закрити кордон для іноземців 29 серпня, насправді припинила їх допуск з 28 серпня.

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День міста – можна, а Рош га-Шана – ні!

Не залишилося для іноземців непоміченим і те, що, хоча їх недопуск пояснюється карантинними обмеженнями, ці обмеження не завадили проводити в Україні такі масові заходи як "дні міст". Апелюючи до традицій проведення щорічних святкувань нового року та до обіцянок президента України, що святкування Рош га-Шана можливе за умови дотримання карантинних обмежень, представники хасидів закликають розібратися з ситуацією.

Тепер до них приєднався і Світовий єврейський конгрес, президент якого Рональд Лаудер теж звертається з листом до президента України.

Очевидно, що ігнорувати проблему і далі не вийде, і потрібно буде ухвалювати якісь рішення, бо ця ситуація вводить нас у стан напруги з важливими світовими гравцями, ну і ще і накладається на складну ситуацію в україно-білоруських відносинах.

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Фактично, все це виглядає як спроба зовнішніх гравців внести напруження у відносини України з Ізраїлем та США (багато паломників мають американське та британське громадянство) та додати до цього конфлікт з Білоруссю. Не важко пояснити, чого це нам не треба.