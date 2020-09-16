Необхідно спуститись на землю, – МЗС Білорусі просить Україну впустити хасидів
Міністерство закордонних справ Білорусі закликає Україну пропустити хасидів на свою територію. У Мінську вважають, що офіційний Київ має поважати права паломників та розпочати з ними діалог.
Білоруське МЗС розкритикувало позицію України
Якщо українська сторона не впустить хасидів, то білоруське МЗС сприятиме виїзду хасидів з Білорусі. Про це мовиться у заяві прессекретаря дипломатичного відомства Анатолія Глаза, інформує БЕЛТА.
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Ми закликаємо українську владу поважати фундаментальні права людини, права вірян. Необхідно спуститися на землю і просто почати діалог з цими людьми, вони не вимагають нічого надприродного – лише поваги до своїх базових прав,
– заявив Глаз.
Глаз зазначив, що компетентні органи та єврейські релігійні організації повідомили про неможливість в'їзду до України. Якщо ж українська сторона таки не відкриє кордони, то допомагатимуть виїхати паломникам білоруські дипломати.
Зробимо все, що в наших силах, аби максимально допомогти людям,
– пообіцяв Глаз.
Ситуація з хасидами на кордоні Білорусі та України: головне
- 14 вересня понад тисяча хасидів спробували потрапити в Україну через кордон з Білоруссю.
- Українські прикордонники хасидів не пропускають, адже до 28 вересня Україна закрила кордони для іноземців.
- 15 вересня МЗС звернулось до білоруської сторони з проханням не впускати хасидів до України.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко хотів домовитися з Україною про "зелений коридор" для хасидів.
- 16 вересня уряд ухвалив рішення закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю.