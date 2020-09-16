Міністерство закордонних справ Білорусі закликає Україну пропустити хасидів на свою територію. У Мінську вважають, що офіційний Київ має поважати права паломників та розпочати з ними діалог.

Білоруське МЗС розкритикувало позицію України

Якщо українська сторона не впустить хасидів, то білоруське МЗС сприятиме виїзду хасидів з Білорусі. Про це мовиться у заяві прессекретаря дипломатичного відомства Анатолія Глаза, інформує БЕЛТА.

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Ми закликаємо українську владу поважати фундаментальні права людини, права вірян. Необхідно спуститися на землю і просто почати діалог з цими людьми, вони не вимагають нічого надприродного – лише поваги до своїх базових прав,

– заявив Глаз.

Глаз зазначив, що компетентні органи та єврейські релігійні організації повідомили про неможливість в'їзду до України. Якщо ж українська сторона таки не відкриє кордони, то допомагатимуть виїхати паломникам білоруські дипломати.

Зробимо все, що в наших силах, аби максимально допомогти людям,

– пообіцяв Глаз.

Зверніть увагу! В Офісі Президента України закликали білоруську владу не створювати напругу на кордоні. В ОПУ наголосили, що саме зі сторони Білорусі лунали обнадійливі твердження, що кордон з Україною відкритий. Офіційний Київ зазначив, що кордони закрили вимушено – через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

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