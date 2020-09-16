На кордоні України з Білоруссю станом на 16 вересня застрягли близько 2 тисяч хасидів. В Офісі Президента закликали білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні.

Більшість хасидів прибули з Ізраїлю. Вони довірились чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий, повідомили на сайті Офісу Президента.

Читайте також Паломництво хасидів в Умань у 2020 році: яка ситуація зараз – фото й відео

Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців,

– наголошують в ОП.

В Офісі Президента нагадали, чому Україна закрила кордон для іноземців

Україна закрила кордон для іноземців через погіршення ситуації з поширенням COVID-19. На території держави надалі діють суворі карантинні обмеження. Тому неможливо проводити масові заходи, зокрема релігійного характеру.

"Так само як навесні ми змушені були обмежувати участь людей у святкуванні Великодня, зараз пояснюємо, що й масове святкування Рош га-Шана за участю тисяч паломників у місті Умані Черкаської області України, на жаль, неможливе", – наголосили в ОП.

Що відомо про ситуацію з хасидами на кордоні з Білоруссю