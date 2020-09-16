Ситуація з хасидами: у Зеленського закликали Білорусь не створювати напругу на кордоні
На кордоні України з Білоруссю станом на 16 вересня застрягли близько 2 тисяч хасидів. В Офісі Президента закликали білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні.
Більшість хасидів прибули з Ізраїлю. Вони довірились чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий, повідомили на сайті Офісу Президента.
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Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців,
– наголошують в ОП.
В Офісі Президента нагадали, чому Україна закрила кордон для іноземців
Україна закрила кордон для іноземців через погіршення ситуації з поширенням COVID-19. На території держави надалі діють суворі карантинні обмеження. Тому неможливо проводити масові заходи, зокрема релігійного характеру.
"Так само як навесні ми змушені були обмежувати участь людей у святкуванні Великодня, зараз пояснюємо, що й масове святкування Рош га-Шана за участю тисяч паломників у місті Умані Черкаської області України, на жаль, неможливе", – наголосили в ОП.
Що відомо про ситуацію з хасидами на кордоні з Білоруссю
- 14 вересня понад тисяча хасидів спробували потрапити в Україну через кордон з Білоруссю.
- Білоруські прикордонники хасидів пропускають, однак в Україну вони не можуть потрапити через те, що наша держава закрила кордон для іноземців.
- 15 вересня МЗС звернулося до влади Білорусі з проханням не пускати хасидів до України, адже вони не входять у категорію людей, яким дозволений в'їзд.
- Ізраїль попросив президента Володимира Зеленського пропустити в Україну хасидів.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко хотів домовитися з Україною про "зелений коридор" для хасидів.
- Десятки прикордонників забезпечують правоопорядок на кордоні.
- За даними МВС, хасиди забезпечені їжею та медикаментами.
- 16 вересня Кабмін закрив пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю.