Сотні хасидів спробували потрапити в Україну, щоб відсвяткувати єврейський Новий рік. Через це вони застрягли на білорусько-українському кордоні. МЗС звернулося 15 вересня до Білорусі із проханням не пускати хасидів до України, бо вони не входять у категорію людей, яким дозволено в'їзд.

На кордоні перебувають майже 700 хасидів. Прикордонники очікують ще кілька тисяч. У МЗС хочуть запобігти їхньому незаконному проникненню в Україну, тому звернулись до білоруської сторони, передає пресслужба відомства.

Важливо Хасиди застрягли на українсько-білоруському кордоні: що відомо

Що відомо про ситуацію з хасидами на кордоні

Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань, щоб відсвяткувати єврейський Новий рік Рош га-Шана. Але через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців в Україну до 28 вересня 2020 року.

Влада України та Ізраїлю спільно закликала хасидів відмовитися цьогоріч від паломництва в Умань. Незважаючи на заборони, на кордон Білорусі з Україною вже прибули понад 700 хасидів. Тому МЗС звернулось до Білоруської сторони не оформлювати хасидам в'їзд в Україну, оскільки вони не підпадають під категорію виключень.

Наразі через скупчення хасидів на кордоні обмежили рух транспорту та громадян через пункт пропуску "Нові Яриловочі". МЗС України закликає хасидів поважати чинні правила прикордонного контролю і не допускати складних ситуацій у пунктах пропуску.

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Кому з іноземців можна потрапити в Україну попри заборону на в'їзд

У МЗС навели приклади, коли іноземці можуть в’їхати в Україну, незважаючи на заборону.

До категорії винятків зараховують таких людей: