Правоохоронці затримали хасидів, які намагалися незаконно потрапити в Україну
Одразу кілька іноземців-хасидів спробували незаконно потрапити в Україну. Їх затримали правоохоронці на Закарпатті та Львівщині.
Деталі інциденту
На Закарпатті двоє українців перевозили від держкордону 7 паломників-хасидів. Про це повідомляє пресслужба МВС України.
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У відомстві заявили, що документи, які б посвідчували особу, були лише у 2 хасидів. За попередньою інформацією, вони є громадянами США та Ізраїлю.
Як хасиди намагалися потрапити в Україну
- На Львівщині в пункті пропуску "Краківець" викрили іноземця-паломника, який вдавав з себе українця. На контроль чоловік надав паспорт громадянина України, проте прикордонники встановили, що документ чоловікові не належить. Чоловік отримав заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.
- Румунські прикордонними 17 вересня припинили дві спроби порушення кордону. Загалом вони затримали 10 громадян Ізраїлю, які намагалися в обхід пунктів пропуску пробратися в Україну.
Чому хасиди масово їдуть до України
- Щороку тисячі хасидів приїжджають до Умані на святкування єврейського Нового року – Рош га-шана. Саме в Умані похований засновник брацлавського хасидизму раббі Нахман. Тож паломники вірять: якщо зустріти Рош га-Шана біля могили Нахмана, рік буде щасливим.
- Однак у 2020 році пандемія коронавірусу внесла свої корективи у традиції святкування. Уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.
- Попри заборону в'їзду, хасиди намагались потрапити в Україну через кордон з Білоруссю. Наразі у пунктах пропуску залишаються тисячі паломників.
- З євреями вже розмовляв голова ДПСУ Сергій Дайнеко. Він намагався роз'яснити хасидам, чому вони не можуть в'їхати в Україну. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав хасидів поважати українське законодавство.