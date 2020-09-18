Одразу кілька іноземців-хасидів спробували незаконно потрапити в Україну. Їх затримали правоохоронці на Закарпатті та Львівщині.

Деталі інциденту

​​На Закарпатті двоє українців перевозили від держкордону 7 паломників-хасидів. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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У відомстві заявили, що документи, які б посвідчували особу, були лише у 2 хасидів. За попередньою інформацією, вони є громадянами США та Ізраїлю.

Як хасиди намагалися потрапити в Україну

На Львівщині в пункті пропуску "Краківець" викрили іноземця-паломника, який вдавав з себе українця. На контроль чоловік надав паспорт громадянина України, проте прикордонники встановили, що документ чоловікові не належить. Чоловік отримав заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

в пункті пропуску "Краківець" викрили іноземця-паломника, який вдавав з себе українця. На контроль чоловік надав паспорт громадянина України, проте прикордонники встановили, що документ чоловікові не належить. Чоловік Румунські прикордонними 17 вересня припинили дві спроби порушення кордону. Загалом вони затримали 10 громадян Ізраїлю, які намагалися в обхід пунктів пропуску пробратися в Україну.

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