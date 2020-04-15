Чи можна потрапити до стоматолога в період карантину: пояснення МОЗ

Під час карантину, який ввели у зв’язку з пандемією COVID-19, усі заклади охорони здоров’я повинні припинити планові прийоми пацієнтів. Відтак, це рішення стосується і стоматологічних клінік.

В період карантину стоматологи можуть приймати лише пацієнтів з невідкладними випадками, повідомляє МОЗ.

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Втім, 9 квітня у Львові вирішили скасувати заборону на надання планової стоматологічної допомоги. Натомість Степанов заявив, що це грубе порушення карантину.

Міністр наголосив на тому, що всі без винятку заклади охорони здоров'я повинні припинити планові прийоми в період карантинних обмежень.

Стоматологічні послуги передбачають близький контакт, який може призвести до зараження пацієнта або медпрацівника коронавірусом,

– йдеться у повідомленні.



Які ще об'єкти зможуть працювати під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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