Для кого забруднене повітря небезпечне і як зменшити ризики: пояснення Супрун

Попри те, що ДСНС України повідомляє, що радіаційний фон в межах норми, а продукти горіння не могли потрапити у повітря, наразі Київ на першому місці у світі за рівнем забруднення повітря. Усе через пожежі в зоні відчуження та на Житомирщині, а також сильний північно-західний вітер. Для яких груп населення смог найнебезпечніший та як мінімізувати шкоду для організму від поганої якості повітря.

Уляна Супрун розповіла для кого забруднене повітря є небезпечним явищем та що робити, щоб зменшити ризики такого впливу.

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Хто у зоні ризику через брудне повітря

Люди з хронічними респіраторними хворобами.

Зокрема, люди, які мають астму, бронхіт або емфізему. Забруднене повітря може погіршити їх стан та сприяти появі труднощів з диханням, наприклад, більшій кількості нападів (у випадку астми).

Люди з серцево-судинними хворобами.

Усі, хто страждає на серцево-судинні захворювання через вплив диму і брудного повітря ризикують мати біль у грудях, порушення серцебиття, підвищення тиску.



У людей із серцево-судинними захворюваннями може підвищуватися тиск / Фото Unsplash

Люди з цукровим діабетом.

У випадку наявності діагнозу цукровий діабет, вплив диму може дещо збільшувати рівень цукру в крові.

Люди старшого віку.

Літні люди більше схильні до ускладнень, які можуть виникнути через серцево-судинні чи респіраторні хвороби.

Діти.

У дітей брудне повітря може спричинити появу кашлю, чхання, труднощів з диханням та подразнення слизових оболонок.

Вагітні.

Вагітні жінки можуть бути більш вразливими до впливу диму. Через забруднене повітря більше дітей народжуються із недостатньою вагою, але це у випадку, якщо дихати дуже брудним повітрям щонайменше кілька тижнів чи більше.

Важливо! Люди, які не мають серйозних проблем зі здоров'ям, не матимуть негативних наслідків через забруднене повітря. Але вони можуть відчувати такі симптоми: подразнення очей, нежить, кашель, чхання та появу відчуття, що дере у горлі, слабкість та часом тривожність.



Вікна краще зачинити і не виходити на вулицю без потреби / Фото Unsplash

Що робити, аби зменшити ризики від забрудненого повітря

Якщо ви в групі ризику – слід мати під рукою свої ліки та бути на зв'язку зі своїм лікарем. також не варто виходити на вулицю без нагальної потреби.

Стежте за станом повітря і слідуйте рекомендаціям.

Залишайтеся якомога більше в приміщенні, виходьте на вулицю лише за необхідності.

Зачиняйте вікна і двері. Провітрюйте приміщення хоча б раз на день, у час, коли повітря на вулиці стає чистішим.

У другій половині дня температура повітря зростає і починається перемішування повітряних мас, тому концентрація шкідливих речовин у може бути меншою,

– зауважила пані Уляна.

Просто медична маска від брудного повітря не допоможе. Потрібен респіратор, який не пропускає зважені часточки мікрометрів 2,5 мкм.

Але одягнути маску на вулиці все ж краще, бо вона хоча б може захистити від пилу чи більших часточок.

В приміщенні використовуйте очищувачі повітря з HEPA-фільтром, вмикайте зволожувач повітря, робіть вологе прибирання кілька разів на день.



Що робити киянам при забрудненому повітрі? / Інфографіка 24 каналу

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