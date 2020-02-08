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Через епідемію грипу в маршрутках Дніпра з'явилися дезінфектори: відео

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Епідемія грипу в Україні 2020: у маршрутках Дніпра з'явилися дезінфектори / Кадр з відео

Епідемія грипу в Україні стала причиною того, що у Дніпрі вирішили провести масову дезінфекцію у громадському транспорті. Тож понад тисяча міських автобусів щодня проходять посилену санітарну обробку.

Для боротьби з епідемією грипу у Дніпрі кожен перевізник закупив спеціальні засоби дезінфекції. Їх кілька разів на день розпилюють у салонах автобусів та маршруток.

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А всім водіям міста під час роботи на маршруті рекомендували використовувати санітарні маски та замінювати їх що три години.

Наголошується, що для обробки використовують тільки дозволені засоби, однак які саме – не вказують.

Пасажири ще не звикли до таких нововведень, тож беруться фіксувати на відео те, що відбувається.

Автобуси у Дніпрі обіцяють посилено обробляти до 19 лютого.

Зауважимо, що з початку епідемічного сезону в Україні офіційно зафіксували смерть 15 людей від ускладнень грипу. Ніхто з хворих не мав щеплення від грипу.

Дивіться відео, як у маршрутках Дніпра проводять дезінфекцію:

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Поради для профілактики грипу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Новини України Грип в Україні Інфекція Профілактика захворювань Новини Дніпра Транспорт
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