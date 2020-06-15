В Києві директора однієї зі шкіл продовжувала працювати та прийшла в навчальний заклад попри те, що отримала позитивний тест на COVID-19. Бувши інфікованою, жінка контактувала з колегами та з іншими людьми.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу щодо епідеміологічної ситуації, пише 24 канал.

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За словами Кличка, Держпродспоживслужба столиці вже звернулася до правоохоронних органів порушити кримінальну справу проти директора однієї зі столичних шкіл – за порушення правил самоізоляції після підтвердження захворювання на коронавірус.

В нас шокуючий випадок. Як виявилося, директор школи, яка захворіла на коронавірус, спілкувалася з великою кількістю людей, коли вже отримала позитивний тест на COVID-19! Вона нікому нічого не сказала і встигла сходити на роботу,

– розповів Кличко.

Яка ситуація з поширенням COVID-19 в Києві

За останню добу коронавірус виявили ще у 53 киян, 3 з яких – медпрацівники. Натомість лише 5 новим хворим необхідна була госпіталізація, інші залишилися лікуватись вдома – за їхнім станом слідкують лікарі.

Загалом від початку епідемії в столиці зафіксували майже 4 тисячі випадків захворювань, з яких 90 летальних. Разом з тим, одужали 1164 киянина.