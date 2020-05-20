24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

У Києві створили групи, які проводять перевірку підприємств на дотримання карантину

- Читать новость на русском
Коронавірус в Києві
Коронавірус в Києві / hromadske.ua

У Києві створили протиепідемічні групи, які перевіряють організації, що розпочали роботу на дотримання обмежувальних заходів.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише 24 канал

Також на тему: COVID-19 у Києві: нові летальні випадки та 3 осередки спалаху інфекції 

Він зазначив, що дотримання норм в столиці контролюють групи з Держпродспоживслужби, муніципальної варти, районної влади, та працівників підприємства "Благоустрій".

Віталій Кличко
“Вони перевіряють підприємства, які вже почали працювати.І в разі виявлення порушення на місце викликали поліцію, яка складає адмінпротокол. Протиепідемічні групи вже перевірили 198 об'єктів, а правоохоронці склали 46 протоколів через порушення”.

Також Кличко додав, що за його зверненням поліція перевірила нічні клуби та оштрафувала керівників трьох таких розважальних закладів. Тому що міська влада не дозволяла їх відкривати, а вони минулих вихідних працювали. 

Зазначимо, що послаблення карантину розпочалися 11 травня. 

послаблення карантину з 11 травня що запрацює
Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 Віталій Кличко Новини Києва
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна