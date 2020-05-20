У Києві створили групи, які проводять перевірку підприємств на дотримання карантину

У Києві створили протиепідемічні групи, які перевіряють організації, що розпочали роботу на дотримання обмежувальних заходів.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише 24 канал.

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Він зазначив, що дотримання норм в столиці контролюють групи з Держпродспоживслужби, муніципальної варти, районної влади, та працівників підприємства "Благоустрій".

Віталій Кличко “Вони перевіряють підприємства, які вже почали працювати.І в разі виявлення порушення на місце викликали поліцію, яка складає адмінпротокол. Протиепідемічні групи вже перевірили 198 об'єктів, а правоохоронці склали 46 протоколів через порушення”.

Також Кличко додав, що за його зверненням поліція перевірила нічні клуби та оштрафувала керівників трьох таких розважальних закладів. Тому що міська влада не дозволяла їх відкривати, а вони минулих вихідних працювали.

Зазначимо, що послаблення карантину розпочалися 11 травня.



Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

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