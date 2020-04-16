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Коронавірус створили в Уханській лабораторії, – ЗМІ

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Коронавірус могли створити в Уханській лабораторії / Getty images

COVID-19 не має нічого спільного із Уханським ринком, а насправді його створили у спеціальній лабораторії. Втім, в якийсь момент експеримент вийшов з-під контролю: інфекція вразила працівника лабораторії, той став нульовим пацієнтом і врешті передав її світу.

Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни з виявлення та боротьби з вірусами. Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на джерела.

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Вони повідомляють, що спочатку вірус лабораторним шляхом був переданий від летючої миші до людини, а потім потрапив у популяцію в Ухані.

Відтак, ситуація з поширенням коронавірусу може стати "найдорожчим урядовим прикриттям всіх часів".

Ба більше – у ЗМІ наголошують: на Уханьском ринку, який спочатку вважався місцем походження вірусу, ніколи не продавали кажанів. За його допомогою Китай просто намагався відвернути увагу від лабораторії.

Коронавірус з Китаю і тотальне замовчування:

  • Про перші випадки зараження новим коронавірусом в Китаї було відомо ще в листопаді 2019 року. Але китайський уряд спробував приховати спалах. А лікарів і блогерів, які про це писали, заарештовували через "поширення чуток".
  • У Великій Британії комітет з закордонних справ Палати громад опублікував звіт, в якому засуджує низку країн за дезінформацію про коронавірус. У документі згадують про Росію та Китай. Британські депутати переконані, що Китай з моменту спалаху прагнув заплутати процес збору інформації про інфекцію.
  • У США вважають, що влада Китаю навмисно занижує кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу.
  • У США вже почали розслідування обставин появи й поширення коронавірусу. Там акцентують: роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я. Главу ВООЗ звинуватили в допомозі Китаю приховати масштаби пандемії.
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини політики Здоров'я ЗМІ Новини США Китай Лікування
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