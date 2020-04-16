Коронавірус створили в Уханській лабораторії, – ЗМІ

COVID-19 не має нічого спільного із Уханським ринком, а насправді його створили у спеціальній лабораторії. Втім, в якийсь момент експеримент вийшов з-під контролю: інфекція вразила працівника лабораторії, той став нульовим пацієнтом і врешті передав її світу.

Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни з виявлення та боротьби з вірусами. Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на джерела.

Раніше Китай приховував коронавірус майже тиждень, – ЗМІ

Вони повідомляють, що спочатку вірус лабораторним шляхом був переданий від летючої миші до людини, а потім потрапив у популяцію в Ухані.

Відтак, ситуація з поширенням коронавірусу може стати "найдорожчим урядовим прикриттям всіх часів".

Ба більше – у ЗМІ наголошують: на Уханьском ринку, який спочатку вважався місцем походження вірусу, ніколи не продавали кажанів. За його допомогою Китай просто намагався відвернути увагу від лабораторії.

Коронавірус з Китаю і тотальне замовчування: