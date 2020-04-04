Коронавірус у Києві можна побороти за 2 тижні, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вірить у те, що протягом двох тижнів епідемію коронавірусу у місті можна побороти. За його словами, це залежить від кожного жителя столиці.

Про це Віталій Кличко розпоповів в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

Актуально В Києві рознесуть продуктові набори тим, хто цього потребує, – Кличко

Нам потрібно зробити все для того, щоб цей ланцюг передачі інфекції від людини до людини обірвався,

– наголосив мера Києва.

Кличко також повідомив, що на сьогодні працюючих апаратів штучної вентиляції легень у місті Києві більше, ніж в інших містах України – 380, ще 17 замовлено і очікується протягом тижня.

Зверніть увагу! Станом на 4 квітня, у столиці України зафіксовано вже 214 випадки зараження новим видом коронавірусу. За цим показником Київ випереджає усі інші регіони країни.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу