Коронавірус у Києві можна побороти за 2 тижні, – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко вірить у те, що протягом двох тижнів епідемію коронавірусу у місті можна побороти. За його словами, це залежить від кожного жителя столиці.
Про це Віталій Кличко розпоповів в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
Актуально В Києві рознесуть продуктові набори тим, хто цього потребує, – Кличко
Нам потрібно зробити все для того, щоб цей ланцюг передачі інфекції від людини до людини обірвався,
– наголосив мера Києва.
Кличко також повідомив, що на сьогодні працюючих апаратів штучної вентиляції легень у місті Києві більше, ніж в інших містах України – 380, ще 17 замовлено і очікується протягом тижня.
Зверніть увагу! Станом на 4 квітня, у столиці України зафіксовано вже 214 випадки зараження новим видом коронавірусу. За цим показником Київ випереджає усі інші регіони країни.
Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу
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