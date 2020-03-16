У Києві зафіксували два випадки зараження коронавірусом
У столиці України зафіксували 2 нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, станом на 16 березня у країні є 7 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
Про це повідомляє МОЗ на телеграм-каналі.
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16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.
Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.
Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з них 1 – летальний, у літньої жінки з Житомирщини.
Нагадаємо, що 3 березня Україна повідомила про перший випадок коронавірусу – заразився чоловік, який повернувся з Італії.
12 березня у МОЗ повідомили про позитивні результати на коронавірус у ще двох людей: літньої жінки, яка повернулася з Польщі та чоловіка, жінка якого повернулась з Італії.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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