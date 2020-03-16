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У Києві зафіксували два випадки зараження коронавірусом

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Нові випадки зараження коронавірусом в Україні / unsplash.com

У столиці України зафіксували 2 нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, станом на 16 березня у країні є 7 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Про це повідомляє МОЗ на телеграм-каналі.

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16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-19. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.

Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з них 1 летальний, у літньої жінки з Житомирщини.

Нагадаємо, що 3 березня Україна повідомила про перший випадок коронавірусу – заразився чоловік, який повернувся з Італії. 

12 березня у МОЗ повідомили про позитивні результати на коронавірус у ще двох людей: літньої жінки, яка повернулася з Польщі та чоловіка, жінка якого повернулась з Італії.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я
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