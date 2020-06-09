У зв'язку з пандемією коронавірусу, людство намагається знайти будь-які способи для боротьби з поширенням інфекції. Відтак, поки світ чекає на ліки та вакцину проти COVID-19, деякі люди втілюють в життя свої екстравагантні ідеї.

Журналісти 24 каналу створили підбірку екстравагантних та іноді навіть чудернацьких винаходів, які створювались на тлі пандемії COVID-19.

До теми Винайшли спеціальну маску для захисту від COVID-19 у басейні: фото

Черевики для соціальної дистанції

У Румунії чоботар Григор Луп у місті Клуж змайстрував шкіряні черевики, які допомагають дотримуватись соціальної дистанції. За європейськими мірками ці черевики 75 розміру і якщо люди в такому взутті стануть навпроти одне одного, то між ними буде збережена соціальна дистанція у півтора метра.

Втім, аби придбати такі незвичні черевики, за них необхідно віддати 500 румунських леїв (3 100 гривень).



Черевики для соціальної дистанції / Фото: Фейсбук Григора Лупа

Двометрова корона

Німецький філіал популярної франшизи Burger King після послаблення карантину та відкриття ресторанів створив незвичний головний убір.

Це картонна корона діаметром у два метри, яка допомагає відвідувачам закладу дотримуватись соціальної дистанції. Вона є безкоштовною – її видають у деяких закладах країни разом з замовленням.



Велика корона для захисту від коронавірусу / Фото: Burger King

Надувні щитки для обличчя

Італійська студія MARGstudio презентувала надувний щиток для обличчя. За словами розробників, він дозволяє людям безпечно спілкуватися з оточенням та не заважає споживати їжу та напої у громадських закладах харчування.

Надувний щиток можна замовити у будь-якому кольорі, але варто зауважити, що під час розробки дизайнери не враховували медичні рекомендації.

Ціна одного такого щитка не більше одного долара, тобто менше ніж 30 гривень.



Надувний щиток для обличчя / Фото: @margstudioarchitecture

Лазерне коло

Нідерландець Харм ван Бек створив незвичну річ для соціальної дистанції, яку так і назвав – The Social Distance Thing.

Цей прилад кріпиться до спини людини та проєктує на землі навколо неї коло діаметром у 3 метри. Таким чином прилад немов забороняє іншим людям наближатися ближче, ніж 1,5 метра.

Виробник поділився детальною інструкцією, як створити такий винахід із підручних засобів, аби кожен охочий зміг зробити такий і собі.

Як виглядає захисне лазерне коло: дивіться відео

Пересувні захисні столики для ресторанів

Один ресторан у штаті Мериленд (США) продемонстрував цікавий винахід для зниження ризику поширення коронавірусу.

Вони вигадали пересувний стіл, який не лише слугуватиме відвідувачам закладу за призначенням, а й допоможе їм триматися один від одного на відстані.

This restaurant in Maryland intends to use bumper tables to keep customers six feet apart once it begins to take seated diners. pic.twitter.com/ReCLbzcowF — CBS News (@CBSNews) May 18, 2020

Натільний щит

Китайський архітектор створив новий спосіб боротьби з коронавірусом. Він надихнувся структурою крил кажанів та розробив щит, який забезпечує необхідний простір між людьми та й в принципі захищає від всіх чинників навколишнього середовища.

Об'єм такого захисного спорядження знижує ризик поширення дихальних крапель, адже покриває більшу частину тіла.

Попри свій розмір, винахід досить легкий, адже складається з вуглецевого волокна та ПВХ. Втім, поки що невідомо, коли він з'явиться на ринку.



Захисний щит від коронавірусу / Фото: Dezeen.com