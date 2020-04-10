Купити тест на коронавірус і зробити його самостійно неможливо, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що купити швидкий тест для виявлення коронавірусу та зробити його самостійно неможливо. Відповідний тест може зробити лише лікар.

Про це мер столиці розповів під час онлайн-пресбрифінгу.

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Кличко пояснив, що пацієнтам з симптомами хвороби лікар спершу робить експрес-тест на наявність антитіл до коронавірусу. Якщо тест виявиться позитивним, то у пацієнта відбирають зразки для ПЛР-тесту.

Він зазначив, що нині в столиці є понад 13 тисяч експрес-тестів, й "поки що цього достатньо".

Окрім того, у Києві вже провели понад 3,5 тисячі ПЛР-тестувань. За словами Кличка, поки що таких тестів теж вистачає на всіх людей з підозрою на COVID-19.

Мер столиці додав, що поки що українські тест-системи для ПЛР-дослідження не використовують, адже вони ще не з'явилися.

На скільки я знаю, МОЗ замовило 2 мільйони тестів вітчизняним інститутам. Наступного тижня очікують першу партію – 20 тисяч. На скільки вони будуть якісними та ефективними – побачимо на практиці використання,

– заявив він.



ПЛР-тест та експрес-тест – в чому різниця / Інфографіка 24 каналу

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