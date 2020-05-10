Локальний спалах COVID-19 у провінції Китаю: понад 100 людей хворі

За останню добу ще 11 жителів провінції Цзилінь захворіли на коронавірус. Загалом у провінції на північному сході Китаю COVID-19 підтвердили у 105 людей.

За даними провінційного комітету у справах охорони здоров'я, захворювання на коронавірус підтвердили в 11 жителів провінції Цзилінь. Про це повідомляє видання "Сіньхуа".

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Крім того, у провінції Цзилінь зафіксовали 19 випадків захворювання на COVID-19, які були завезені з закордону. Раніше вже повідомляли, що у китайському місті Ухань вперше з початку квітня зафіксували новий випадок зараження коронавірусом.

У китайській національній комісії з охорони здоров'я визнали недоліки у реагуванні системи охорони здоров'я на спалах коронавірусу. Представник відомства заявив, що Китай реформує систему профілактики та боротьби із захворюваннями.

Провінція Цзтлінь, де зафіксували спалах коронавірусу: дивіться карту

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