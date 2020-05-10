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Локальний спалах COVID-19 у провінції Китаю: понад 100 людей хворі

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Локальний спалах COVID-19 у провінції Китаю: коронавірус у Цзилінь
Локальний спалах COVID-19 у провінції Китаю / Getty Images

За останню добу ще 11 жителів провінції Цзилінь захворіли на коронавірус. Загалом у провінції на північному сході Китаю COVID-19 підтвердили у 105 людей.

За даними провінційного комітету у справах охорони здоров'я, захворювання на коронавірус підтвердили в 11 жителів провінції Цзилінь. Про це повідомляє видання "Сіньхуа".

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Крім того, у провінції Цзилінь зафіксовали 19 випадків захворювання на COVID-19, які були завезені з закордону. Раніше вже повідомляли, що у китайському місті Ухань вперше з початку квітня зафіксували новий випадок зараження коронавірусом. 

У китайській національній комісії з охорони здоров'я визнали недоліки у реагуванні системи охорони здоров'я на спалах коронавірусу. Представник відомства заявив, що Китай реформує систему профілактики та боротьби із захворюваннями.

Провінція Цзтлінь, де зафіксували спалах коронавірусу: дивіться карту

Коронавірус у Китаї: головне

  • Епіцентром поширення COVID-19 стало місто Ухань, саме там вперше зафіксували недугу. Загалом з початку епідемії у Китаї на коронавірус захворіли 82 901 людина, з них 4 633 хворих померли, ще 78 120 – одужали.
  • Карантинні обмеження у країні почали послаблювати. У китайській провінції Хубей в перше за 3 місяці карантину учні пішли до школи. Наразі повернутися до навчальних закладів дозволили лише старшокласникам, які влітку мають складати іспити.
  • У Китаї відновлюється внутрішній туризм. 104 мільйони туристів за 4 дні принесли у бюджет країни понад 6 мільярдів доларів прибутку.

 

Автор: Альона Захарова
Теги: Епідемія Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Китай Здоров'я Лікування
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