На Харківщині через спалах COVID-19 на карантин закриють цілу лікарню

В Зміївській центральній районній лікарні Харківської області COVID-19 підтвердили в 11 лікарів і 14 пацієнтів. Через це медзаклад закриють на карантин.

Про це повідомив глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає Інтерфакс-Україна.

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Ми будемо приймати рішення про закриття цієї лікарні, бо в двох відділеннях вже знайшли підтвердження поширення коронавірусу... 25 осіб були інфіковані,

– наголосив він.

Кучер зазначив, що, найімовірніше, поширення інфекції почалося з дитячого відділення, де лежала дитина з пневмонією. У малюка пізніше підтвердили COVID-19.

Цікаво, що проби взяли поки дитина ще була на лікуванні, проте результати отримали вже після того, як її виписали.

Крім того, Кучер визнав, що високий відсоток захворюваності серед медиків свідчить про те, що не всі вони дотримуються рекомендацій МОЗ стосовно використання засобів індивідуального захисту.

Зміїв на Харківщині, де закриють центральну райлікарню: карта

"Епідрозслідування все-таки показує, що не зовсім дотримувалися лікарі ті рекомендації, які дані Міністерством охорони здоров'я", - сказав Кучер.

Яка ситуація з коронавірусом у Харкові? На Харківщині підтверджені 196 випадків коронавірусної інфекції. Серед хворих є 53 медики. Одужати вже вдалося 15 людям, ще 4 людини, на жаль, померли від ускладнень, спричинених COVID-19.