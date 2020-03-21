На Львівщині коронавірус підозрюють у 51 людини
У Львівській області з підозрою на коронавірус госпіталізовані 42 людини, ще 9 людей перебувають в самоізоляції. 20 березня в одного пацієнта підтвердили Covid-19.
За останню добу коронавірус підозрюють у 9 нових пацієнтів, сказав в.о. директора департаменту охорони здоров'я Андрій Васько, мовиться у фейсбуці Львівської ОДА.
Важливо На Тернопільщині зафіксували перший випадок коронавірусу: захворів священник
Загалом в інфекційну лікарню госпіталізували 8 людей зі Львова, Дрогобича, Кам'янки (Тернопільської області), Жовківського району, Сокальського району. Ще один пацієнт є громадянином Великобританії, який вже 6 років мешкає у Львові.
Наразі лікарі обстежують пацієнтів з підозрою, після цього їх аналізи відправлять до Києва. Додамо, що за весь час виписали вже 11 пацієнтів, у них були клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих наразі стабільний.
Станом на 21 березня в Україні зафіксували вже 41 випадок зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна людина одужала.
20 березня у Львові підтвердили перший випадок зараження китайським коронавірусом. На Covid-19 захворів 59-річний львів'янин, який 13 березня повернувся з Німеччини.
Мер Львова Андрій Садовий додав, що, повертаючись з Німеччини, чоловік усвідомлював, що є у групі ризику. Відтак, у перший же день після повернення чоловік здав аналізи у приватній лабораторії. Хворий весь час намагався бути у самоізоляції, а після отримання позитивних результатів, одразу звернувся до інфекційної лікарні.
Головне про коронавірус в Україні
- Найбільша кількість хворих у Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1, в місті Київ – 3 і вже один у Львові.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.