На Львівщині коронавірус підозрюють у 51 людини

У Львівській області з підозрою на коронавірус госпіталізовані 42 людини, ще 9 людей перебувають в самоізоляції. 20 березня в одного пацієнта підтвердили Covid-19.

За останню добу коронавірус підозрюють у 9 нових пацієнтів, сказав в.о. директора департаменту охорони здоров'я Андрій Васько, мовиться у фейсбуці Львівської ОДА.

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Загалом в інфекційну лікарню госпіталізували 8 людей зі Львова, Дрогобича, Кам'янки (Тернопільської області), Жовківського району, Сокальського району. Ще один пацієнт є громадянином Великобританії, який вже 6 років мешкає у Львові.

Наразі лікарі обстежують пацієнтів з підозрою, після цього їх аналізи відправлять до Києва. Додамо, що за весь час виписали вже 11 пацієнтів, у них були клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих наразі стабільний.

Станом на 21 березня в Україні зафіксували вже 41 випадок зараження коронавірусом, з них 3 людини померли, одна людина одужала.

20 березня у Львові підтвердили перший випадок зараження китайським коронавірусом. На Covid-19 захворів 59-річний львів'янин, який 13 березня повернувся з Німеччини.

Мер Львова Андрій Садовий додав, що, повертаючись з Німеччини, чоловік усвідомлював, що є у групі ризику. Відтак, у перший же день після повернення чоловік здав аналізи у приватній лабораторії. Хворий весь час намагався бути у самоізоляції, а після отримання позитивних результатів, одразу звернувся до інфекційної лікарні.

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