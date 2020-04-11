На Львівщині у священника УГКЦ підтвердили коронавірус

У Червонограді ПЛР-тест підтвердив перший випадок коронавірусу. Інфікованим виявився священник парафії Пресвятої Богородиці-Володарки України (УГКЦ).

Уже впродовж трьох днів священнослужитель перебуває у львівській інфекційній лікарні, повідомили у пресслужбі Червоноградської міської ради у фейсбуці.

Зверніть увагу У Львові тестуватимуть всіх священників на коронавірус

Медики запевняють, що стан пацієнта стабільний. На самоізоляції також перебувають родина хворого, інші священники цього храму та їхні сім’ї.

Храм продезінфікували та закрили на карантин.

"Прохання вірян залишатись вдома, а не йти до іншої церкви. Прохання до всіх, хто мав контакти із священнослужителями цього храму, самоізолюватись. Якщо у вас з'явились симптоми – звернутись до сімейного лікаря", – звернулася міська рада.

Що відомо про коронавірус на Львівщині:

Станом на 11 квітня на Львівщині підтвердили 96 випадків захворювання на коронавірус.

З початку епідемії у Львові від ускладнень COVID-19 померли 4 людини.

Влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.

Комендантської години у Львові не буде, однак людей просять сидіти вдома.

У Львові посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.



Які симптоми у коронавірусу / Інфографіка 24 каналу