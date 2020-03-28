Перший хворий на коронавірус в Харкові: чоловік повернувся з Франції

У Харківській області підтвердили перший випадок захворювання на COVID-19. Чоловік нещодавно повернувся з Франції. Його стан стабільний, відтак він перебуває на самоізоляції.

Харків'янин, у якого підтверджений COVID-19, недавно повернувся з Франції. Про це повідомила пресслужба Харківської ОДА.

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Відомо, що хворий не потребує госпіталізації, а перебуває на самоізоляції.

Хворий — молодий чоловік (йому немає 30 років). Він недавно повернувся з Франції,

– зазначили в ОДА.

За даними департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, в контакті з ним після повернення були 17 осіб. Всі вони теж перебувають на самоізоляції, за ними ведеться медичне спостереження.

Важливо! В Україні за даними МОЗ станом на 28 березня підтверджено 311 випадків інфікування коронавірусом. Померли 8 людей і 5 одужали.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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