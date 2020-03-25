Поліція відкрила справу проти клініки за приховування позитивного тесту на Covid-2019

У Києві одна з приватних медичних лабораторій приховала позитивний результат свого клієнта на коронавірус. Поліція через це відкрила кримінальну справу.

Дізналися правоохоронці про такі дії приватної клініки через допис в інтернеті. Як повідомляє пресслужба поліції Києва, після маніпуляції та її позитивного результату співробітники закладу не повідомили до Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров'я.

Треба знати В Україні вперше зафіксували коронавірус у медичних працівників

За даним фактом слідчі Солом’янського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють причетних осіб до та проводять усі необхідні слідчі дії.

Коронавірус і приватні клініки

19 березня виявилось, що киянин, у якого підтвердили коронавірус, спершу провів тест на наявність інфекції у приватній лабораторії. Він зробив це після повернення зі Швейцарії. Після позитивного результату на коронавірус, приватна установа не сповістила про це ні у МОЗ, ні у Центр громадського здоров'я. Прокуратура Києва відкрила через це кримінальну справу.

Важливо Якщо приватна лабораторія не повідомить про випадок коронавірусу, її можуть позбавити ліцензії



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Загалом в Україні підтверджено 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Три людини померли. Один пацієнт повністю одужав. Географія поширення вірусу така: