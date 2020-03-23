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4-летний мальчик отравился йодом на Полтавщине

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Четырехлетний ребенок попал в больницу на Полтавщине в тяжелом состоянии. Медики поставили диагноз – острое отравление химическим веществом.

В поселке Ракитное-Доновка на Полтавщине госпитализировали ребенка с отравлением йодом. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

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Сейчас состояние здоровья 4-летнего мальчика тяжелое, он находится в детской больнице.

Домедицинская помощь при химическом отравлении у ребенка:

  • немедленно вызвать скорую медицинскую помощь;
  • прекратить контакт с веществом;
  • удалить, убрать изо рта или рук ребенка остатки вещества;
  • промыть кожу, слизистые оболочки рта или глаз проточной водой;
  • если химическое вещество попало через органы дыхания, нужно обеспечить доступ свежего воздуха;
  • дать ребенку активированный или белый уголь, согласно инструкции;
  • по возможности, сохранить остатки вещества или упаковку, чтобы врачи могли быстрее определить необходимые лечебные мероприятия.

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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Здоровье Медицина Новости Полтавы Дети и несовершеннолетние Дети Отравление
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