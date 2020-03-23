4-летний мальчик отравился йодом на Полтавщине
Четырехлетний ребенок попал в больницу на Полтавщине в тяжелом состоянии. Медики поставили диагноз – острое отравление химическим веществом.
В поселке Ракитное-Доновка на Полтавщине госпитализировали ребенка с отравлением йодом. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
Читайте также В Одесской области ребенок съел капсулу для стирки и попал в реанимацию
Сейчас состояние здоровья 4-летнего мальчика тяжелое, он находится в детской больнице.
Домедицинская помощь при химическом отравлении у ребенка:
- немедленно вызвать скорую медицинскую помощь;
- прекратить контакт с веществом;
- удалить, убрать изо рта или рук ребенка остатки вещества;
- промыть кожу, слизистые оболочки рта или глаз проточной водой;
- если химическое вещество попало через органы дыхания, нужно обеспечить доступ свежего воздуха;
- дать ребенку активированный или белый уголь, согласно инструкции;
- по возможности, сохранить остатки вещества или упаковку, чтобы врачи могли быстрее определить необходимые лечебные мероприятия.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии