Что делать, чтобы прыщ быстрее сошел

Прыщи возникают из-за забитых пор. Они могут серьезно мешать и портить внешний вид человека.

О том, почему прыщи нельзя давить мы уже писали. Но, для тех, кто не можете попасть к косметологу в ближайшее время, не может и не хочет ждать пока прыщ сойдет сам – имеем несколько советов.

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Что делать, чтобы прыщ быстрее прошел?

1. Компресс. Американская академия дерматологии рекомендует прикладывать теплый компресс, как только вы заметили прыщ. Смочите чистую ткань, марлю или ватный диск в теплой воде и прикладывайте на прыщ 3-4 раза в день на 10-15 минут – это поможет гною быстрее выйти на поверхность кожи без дополнительных манипуляций.

2. Крем. Можно нанести тонкий слой крема с бензоилпероксида (осторожно, отбеливает одежду) – он убьет бактерии, если они появились, и не даст распространяться и вызывать новые прыщи. Воспаление должно уменьшиться.

Черные пятна самостоятельно можно давить

3. Салициловая кислота. Канадская ассоциация дерматологов рекомендует протирать пораженные участки кожи салициловой кислотой – у нее противовоспалительное и отшелушивающая действие.

4. Черные точки можно удалить самостоятельно. Главное – распарить лицо, помыть руки и использовать ватные диски.

5. Если у вас в целом чистое лицо, но периодически появляется 1-2 прыща, пользуйтесь косметическими средствами из серии "локальных корректоров". Они продаются в аптеках и чаще содержат салициловую кислоту и некоторые вспомогательные компоненты.

6. Если прыщи появляются часто, стоит обсудить лечение с дерматологом.

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