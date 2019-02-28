Что делать, когда кожа на локтях сухая

Кожа на локтях становится сухой из-за ряда причин – погоды, воды, слишком агрессивных средств для умывания, синтетической одежды и тому подобного.

Дерматологи советуют меньше времени проводить в воде, особенно горячей и хлорированной, пишет Lifehacker.

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А после этого обязательно увлажните кожу. Лучше использовать универсальные кремы, а не органические масла. Все потому, что в чистом виде они вымывают липиды и делают кожу более сухой.

Выбирайте мыло с показателем pH 4 – 6, оно будет ближе к pH кожи. Можно применять синтетические средства, к примеру, с молочной кислотой. Не покупайте мыло с триклозаном, серой и перекисью водорода, они только навредят.

Обратят внимание на рацион. Там должны быть продукты, полезные для кожи: фрукты, овощи, орехи и семена, жирная рыба.

Одежда тоже имеет значение. Защищайте кожу от пагубного воздействия солнца, ветра и холода. Если много времени проводите на солнце – пользуйтесь солнцезащитным кремом.

При отсутствии кожных заболеваний, можете делать мягкий пилинг или легкий массаж щеткой. Проводите такие процедуры не чаще раза в неделю.

Когда стоит обратиться к врачу

Если вы правильно ухаживаете за кожей на локтях, но это не помогает, кожа продолжает шелушиться и трескаться, то стоит обратиться к врачу.

Сухость кожи может быть признаком таких заболеваний:

• Гормональный сбой. Колебания гормона эстрогена, который помогает коже получать влагу, может вызвать сухость. Такое состояние может вызвать климакс. Беременность или менструация.

• Диабет и другие нарушения эндокринной системы;

• Анемия.

• Локтевая экзема. Она проявляется трещинами и язвами, которые не заживают.

• Псориаз. На локтях появляется сыпь, которая шелушится.



Сухость кожи может быть признаком псориаза

Помните, что окончательный диагноз может поставить только специалист.

О причинах сухости кожи на локтях читайте здесь.

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