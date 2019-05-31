Чтобы дети не болели в течение года: советы врача

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Чтобы дети не болели в течение года
Чтобы дети не болели в течение года / mediearkiv.royken.kommune.no

Простудные заболевания сопровождают детство любого ребенка, поскольку его иммунная система только формируется и не способна защитить от респираторных инфекций.

Чтобы дети не болели простудными заболеваниями, или болели как можно реже, нужно укреплять их иммунитет.

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Врач-педиатр Анна Левадная отметила, что не стоит давать детям мультивитамины, эхинацею, мумие, гомеопатию, Бады или применять народные средства.

Как укрепить иммунитет ребенка

На сегодня главный способ "укрепить" иммунитет — здоровый образ жизни и адекватный подход к лечению ребенка. А именно:

  1. Полноценное разнообразное питание с достаточным количеством свежих фруктов \ овощей и белка, в том числе, рыбы 2 раза в неделю
  2. Умеренные регулярные физические нагрузки (профессиональный спорт) и борьба с ожирением.
  3. Полноценный сон и много времени на отдых (в частности, эмоциональный и психологический)
  4. Лечение хронических очагов инфекции (кариес, искривление носовой перегородки, аномалии мочевыводящих путей, хронический цистит, гипертрофия аденоидов).
  5. Адекватное закаливание (хождение босиком, адекватное одевание, холодные напитки, купание в открытых водоемах).
  6. Вакцинация (для выработки защитных клеток против болезней).
  7. Адекватное обеспечение витамином Д.
  8. Лечение железодефицитной анемии.
  9. Избегание пассивного курения.
  10. Адекватное лечение стандартных ОРВИ и быстрое возвращение к активному образу жизни после болезни.

У дитини повинні бути помірні регулярні фізичні навантаження

У ребенка должны быть умеренные регулярные физические нагрузки

Нормально, если дошкольники болеют до 8-12 раз в год, а школьники 6-8 раз в год легкими ОРВИ. Постепенно ребенок контактирует с основными вирусами, вырабатывает защитные клетки против них и постепенно начинает болеть реже.

Обратиться к иммунологу имеет смысл в том случае, если у ребенка отмечаются тяжелые инфекции (гнойный отит до 8 раз в год, пневмония / синусит более два раза в год).

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Дети Профилактика заболеваний
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