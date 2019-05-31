Чтобы дети не болели в течение года: советы врача

Простудные заболевания сопровождают детство любого ребенка, поскольку его иммунная система только формируется и не способна защитить от респираторных инфекций.

Чтобы дети не болели простудными заболеваниями, или болели как можно реже, нужно укреплять их иммунитет.

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Врач-педиатр Анна Левадная отметила, что не стоит давать детям мультивитамины, эхинацею, мумие, гомеопатию, Бады или применять народные средства.

Как укрепить иммунитет ребенка

На сегодня главный способ "укрепить" иммунитет — здоровый образ жизни и адекватный подход к лечению ребенка. А именно:

Полноценное разнообразное питание с достаточным количеством свежих фруктов \ овощей и белка, в том числе, рыбы 2 раза в неделю Умеренные регулярные физические нагрузки (профессиональный спорт) и борьба с ожирением. Полноценный сон и много времени на отдых (в частности, эмоциональный и психологический) Лечение хронических очагов инфекции (кариес, искривление носовой перегородки, аномалии мочевыводящих путей, хронический цистит, гипертрофия аденоидов). Адекватное закаливание (хождение босиком, адекватное одевание, холодные напитки, купание в открытых водоемах). Вакцинация (для выработки защитных клеток против болезней). Адекватное обеспечение витамином Д. Лечение железодефицитной анемии. Избегание пассивного курения. Адекватное лечение стандартных ОРВИ и быстрое возвращение к активному образу жизни после болезни.

У ребенка должны быть умеренные регулярные физические нагрузки

Нормально, если дошкольники болеют до 8-12 раз в год, а школьники 6-8 раз в год легкими ОРВИ. Постепенно ребенок контактирует с основными вирусами, вырабатывает защитные клетки против них и постепенно начинает болеть реже.

Обратиться к иммунологу имеет смысл в том случае, если у ребенка отмечаются тяжелые инфекции (гнойный отит до 8 раз в год, пневмония / синусит более два раза в год).

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