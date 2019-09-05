Две квартиры в Киеве и дачный дом: какую недвижимость декларирует Зоряна Скалецкая

Уляну Супрун в кресле главы Министерства здравоохранения заменила 39-летняя Зоряна Скалецкая. Что в своей декларации указала новый министр?

Кто такая Зоряна Скалецкая – узнайте больше в материале журналистов 24 канала.

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До 2017 года она была замужем за нардепом Верховной Рады 8-го созыва Александром Черненко, однако после развода взяла фамилию Скалецкая. В некоторых источниках можно встретить информацию о новой главе Минздрава по фамилии мужа – Зоряна Черненко.

Какую недвижимость указала в декларации Зоряна Скалецкая?

В декларации о доходах за 2018-й год указала квартиру в Киеве площадью 71,6 квадратных метров, где записаны также двое ее детей. Скалецкая владеет ею с 2011-го года – на то время она стоила 1 469 732 гривны.

Еще одна квартира в столице площадью чуть больше 50 квадратов появилась у нового министра в 2013 году. На момент вступления ее стоимость оценивали в 380 тысяч гривен. Здесь прописан сын Маркиян.

В Киеве Скалецкая также декларирует небольшой дачный дом площадью 69,6 квадратных метров и земельный участок площадью чуть больше, чем 5 соток. На момент приобретения в апреле 2013 года вместе эта недвижимость стоила чуть меньше 700 тысяч гривен.



Зоряна Скалецкая – министр здравоохранения в правительстве Алексея Гончарука / фото с фейсбук

В своей декларации чиновник указала еще квартиру площадью 60 квадратных метров в Бородянке Киевской области, где прописана ее дочь Ярина.

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