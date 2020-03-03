Еще один лайнер с тысячей пассажиров на борту поместили на карантин, – СМИ
Немецкий круизный лайнер Aida Aura отправили на карантин в Норвегии. На судне у двух пассажиров обнаружили коронавирус нового типа Covid-2019.
Об этом сообщило издание Associated Press.
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Почему лайнер Aida Aura поместили на карантин
В Норвегии на карантин поместили судно Aida Aura, на борту у двух пассажиров подтвердили вирус Covid-2019.
Вероятно, судно находится в порту норвежской коммуны Гаугесун.
Отмечают, что на лайнере около 1,2 тысячи пассажиров.
Карантин судна Diamond Princess
Ранее на карантине у берегов Японии находился лайнер Diamond Princess. На борту судна было 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев. 2 марта сообщили, что все пассажиры и экипаж покинули карантин. Всего у 705 пассажиров подтвердили наличие вируса, в том числе у четверых украинцев.
Главное о коронавирусе в мире
- Всего по состоянию на 3 марта коронавирусом заболело более 90 тысяч человек. Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели – более 48 тысяч.
- В течение последней недели коронавирус стремительно распространяется по Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки среди европейских стран.
- ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до "очень высокого". Это самый высокий уровень риска по градации Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, в организации отмечают – глобальной пандемии нет.
- МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку.
Данные о смертности от коронавирус / Инфографика 24 канала
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