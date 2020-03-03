Еще один лайнер с тысячей пассажиров на борту поместили на карантин, – СМИ

Немецкий круизный лайнер Aida Aura отправили на карантин в Норвегии. На судне у двух пассажиров обнаружили коронавирус нового типа Covid-2019.

Об этом сообщило издание Associated Press.

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Почему лайнер Aida Aura поместили на карантин

В Норвегии на карантин поместили судно Aida Aura, на борту у двух пассажиров подтвердили вирус Covid-2019.

Вероятно, судно находится в порту норвежской коммуны Гаугесун.

Отмечают, что на лайнере около 1,2 тысячи пассажиров.

Карантин судна Diamond Princess

Ранее на карантине у берегов Японии находился лайнер Diamond Princess. На борту судна было 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев. 2 марта сообщили, что все пассажиры и экипаж покинули карантин. Всего у 705 пассажиров подтвердили наличие вируса, в том числе у четверых украинцев.

Главное о коронавирусе в мире

Всего по состоянию на 3 марта коронавирусом заболело более 90 тысяч человек. Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели – более 48 тысяч.

В течение последней недели коронавирус стремительно распространяется по Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки среди европейских стран.

ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до "очень высокого". Это самый высокий уровень риска по градации Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, в организации отмечают – глобальной пандемии нет.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку.



Данные о смертности от коронавирус / Инфографика 24 канала

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