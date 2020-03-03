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Еще один лайнер с тысячей пассажиров на борту поместили на карантин, – СМИ

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Немецкий круизный лайнер Aida Aura отправили на карантин в Норвегии. На судне у двух пассажиров обнаружили коронавирус нового типа Covid-2019.

Об этом сообщило издание Associated Press.

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Почему лайнер Aida Aura поместили на карантин

В Норвегии на карантин поместили судно Aida Aura, на борту у двух пассажиров подтвердили вирус Covid-2019.

Вероятно, судно находится в порту норвежской коммуны Гаугесун.

Отмечают, что на лайнере около 1,2 тысячи пассажиров.

Карантин судна Diamond Princess

Ранее на карантине у берегов Японии находился лайнер Diamond Princess. На борту судна было 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев. 2 марта сообщили, что все пассажиры и экипаж покинули карантин. Всего у 705 пассажиров подтвердили наличие вируса, в том числе у четверых украинцев.

Главное о коронавирусе в мире

  • Всего по состоянию на 3 марта коронавирусом заболело более 90 тысяч человек. Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели – более 48 тысяч.
  • В течение последней недели коронавирус стремительно распространяется по Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки среди европейских стран.
  • ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до "очень высокого". Это самый высокий уровень риска по градации Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, в организации отмечают – глобальной пандемии нет.
  • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку.


Данные о смертности от коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Лечение Норвегия
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