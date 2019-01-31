Глобальное потепление негативно повлияет на здоровье новорожденных

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Глобальное потепление вызовет заболевания сердца у новорожденных
Глобальное потепление вызовет заболевания сердца у новорожденных / pixabay.com

Младенцы, которые родятся в период между 2025 и 2035 годами, вероятно, чаще будут иметь пороки сердца, чем дети, которые родятся до того.

Изменение климата может привести к увеличению до 7 тысяч случаев пороков сердца у ребенка. Женщины, которые будут беременными весной и летом, будет подвергаться наибольшей опасности, отмечают в Американской Ассоциации сердца, передает CNN.

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Исследования на животных показали, что высокая температура воздуха может привести к гибели плода, а также влиять на белки, которые играют решающую роль в развитии плода.

Согласно прогнозам метеорологов в США температура воздуха будет расти по всей стране.

Показатель роста среднемесячных температур в Украине выше, чем среднее значение в мире, это может привести к неизбежным изменениям.

Что такое глобальное потепление?
Прогрессирующее постепенное повышение температуры поверхности Земли, связанное с парниковым эффектом и приводящее к изменению климата в глобальных масштабах.

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Теги: Здоровье Беременность и роды Дети Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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