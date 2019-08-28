Инсульт – сосудистая катастрофа: симптомы, первая помощь и профилактика

29 октября в мире отмечают день борьбы с инсультом. По статистике, инсульт уносит больше всего жизней после онкологических заболеваний и является основной причиной длительной нетрудоспособности населения во всем мире. Поэтому важно выявить его в первые часы после приступа, чтобы спасти жизнь человека и уменьшить негативные последствия.

В Украине ежегодно происходит около 111 тысяч случаев инсульта и почти каждый третий больной умирает. 24 Канал обратился к врачу-неврологу Кужель Наталье, чтобы узнать, что такое инсульт, почему возникает, как распознать, какую первую помощь нужно оказать больному и что делать, чтобы уменьшить риск возникновения заболевания.

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Инсульт – нарушение работы и повреждение тканей мозга, которое возникает вследствие нарушения его кровообращения. Возникает он из-за внезапного прекращения поступления крови в клетки мозга, из-за чего они начинают отмирать.

Врачи распознают два вида инсульта: ишемический (возникает из-за блокировки сосудов тромбом) и геморрагический (возникает из-за разрыва сосуда, что приводит к кровоизлиянию). Более распространенным является ишемический инсульт – он составляет около 80% всех случаев.



Инсульт: инфографика

Михаил Игоревич Бевза пережил 2 ишемических инсульта, и, по его словам, больному трудно понять, что происходит, и самостоятельно диагностировать инсульт почти невозможно. Врач объясняет это тем, что болезнь повреждает мозг и больные могут даже не понимать, где они во время приступа. Поэтому для больных важно, чтобы люди, которые находятся рядом, смогли распознать симптомы инсульта, поскольку они не смогут себе помочь.

Михаил Игоревич вспоминает, что все началось очень внезапно с приступа ужасной головной боли.

Это была самая сильная головная боль, которую я чувствовал в жизни, хотелось встать, но не смог этого сделать, появилось ощущение онемения, а со временем вообще перестал чувствовать руку. Когда я попытался заговорить, то понял, что не могу произнести ни слова, а только отдельные звуки,

– рассказал больной инсультом Михаил Бевза.

Врач-невролог подтверждает, что это классические симптомы инсульта, и отмечает: если вы услышите от кого-то подобные жалобы – немедленно вызывайте скорую.



Ишемический инсульт

Инсульт – первые симптомы Внезапная и очень сильная головная боль (больные ее называют сильнейшей в жизни)

Онемение конечностей, лица или даже паралич (преимущественно с одной стороны тела)

Нарушение зрения

Нарушение равновесия, координации и головокружение

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Реабилитация после инсульта

По словам врача, распознать инсульт не всегда просто, но существует несколько действий, которые с большой вероятностью помогут определить заболевание.

Попросите больного показать язык (у здорового человека он без искажений)

Попросите поднять обе руки

Попросите улыбнуться

Попросите повторить простое предложение.

Если хоть с одним пунктом у человека возникли проблемы – нужно немедленно вызвать скорую. Чем дольше мозг будет недополучать кислород, тем больше клеток погибнет.

В больнице больному должны немедленно ввести препарат T-PA, который предназначен для разжижения крови и растворяет тромбы, и по показаниям провести тромболитическую терапию. Пока не приехала скорая, больному нужно дать доступ к свежему воздуху (открыть окна или форточку),

– отметила врач-невролог Кужель Наталья.

Чтобы улучшить кровообращение, нужно чтобы больной лег, а под голову и плечи подложить подушки, голова должна быть приподнята над уровнем тела примерно на 30 градусов. Также нужно расстегнуть ремни, воротник и снять узкие вещи.

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При возможности измерьте артериальное давление, чтобы сообщить врачам скорой помощи, это поможет сохранить драгоценное время.



Измерение давления

Инсульт – профилактика заболевания Контролируйте давление (высокое давление – основная причина возникновения заболевания).

Следите за весом тела и уровнем холестерина.

Регулярно проверяйте сердце (ежегодно посещайте врача-кардиолога, даже при отсутствии жалоб на сердце, это поможет выявить болезнь на ранних стадиях).

Следите за уровнем сахара в крови и занимайтесь профилактикой диабета (диабет и высокий уровень сахара повышает риск возникновения в 2,5 раза).

Избегайте стрессов и следите за здоровым сном.

Редакция 24 Канала желает всем здоровья. Берегите себя!