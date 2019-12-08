Изоляция может привести к уменьшению размеров мозга: исследование

Далекие изолированные экспедиции – настоящее испытание не только для психики, но и для организма человека. Особенно это касается тех, кто в изоляции проводят значительную часть своей жизни – полярников и космонавтов.

Однообразие, отсутствие собеседника и монотонный пейзаж влияет на мозг полярников, вследствие чего он уменьшается в размерах, сообщает New England Journal of Medicine.

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Сначала я был поражен этой белой пустыней, но она оставалась всегда одинаковой,

– рассказывает один из авторов работы Александр Стан.

8 ученых, техники и повара 14 месяцев провели на антарктической станции Ноймайер-III. Летом к ним наведывались коллеги, однако остальное время они были в изоляции. Там они провели долгую полярную зиму при температурах ниже -50°, и не могли покинуть станцию даже при чрезвычайной ситуации.

Полярная стация Ноймайер-III

Опыты на животных доказали, что изоляция может привести к снижению функций гиппокампа. Это область мозга, которая отвечает за механизмы памяти и навигации.

Специалисты осмотрели состояние здоровья Александра Стана и его коллег и подтвердили, что мозг человека так же реагирует на эти условия.

Мозг команды исследовали с помощью МРТ как до, так и после экспедиции. Чтобы все было честно, для сравнения осмотрели мозг людей такого же возраста и пола, которые проживали на Большой земле.

Сравнив мозг участников экспедиции и контрольной группы, специалисты обнаружили, что гиппокамп полярников уменьшился на 7%.

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