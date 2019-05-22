Известные препараты способны облегчить симптомы болезни Альцгеймера

Американские ученые провели исследование и установили, что определенные лекарства, которые влияют на кишечную микрофлору, значительно облегчают симптомы болезни Альцгеймера.

При этом такое влияние есть только у самцов определенного вида мышей, пишет JEM.

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У пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдаются изменения в их кишечном микробиоме. Ученые обнаружили, что кишечные бактерии могут влиять на развитие этих симптомов у грызунов.

Болезнь Альцгеймера – причины возникновения Это заболевание, которое возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи. Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), который постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.

В новом исследовании ученые изучили влияние антибиотиков на мышей с болезнью Альцгеймера под названием APPS1-21.

Длительное лечение антибиотиками ограничивало образования амилоидных бляшек и уменьшало активацию микроглии у самцов мышей.

Чтобы доказать, что эти улучшения симптомов болезни Альцгеймера были вызваны изменениями в микробиоме кишечника, исследователи пересадили фекалии от обычных мышей животным, которым ввели антибиотик.

Лечение антибиотиками также, вероятно, изменяет активацию микроглии у мышей-самцов, превращая их в форму, которая помогает поддерживать здоровый мозг.

Микроглия – что это? Это тип иммунных клеток в центральной нервной системе. Микроглия поддерживает здоровье нейронов. Кроме того, что клетки микроглии убирают различный мусор и следят, чтобы в мозг не проникала инфекция, они еще и удаляют на нейронах ненужные синапсы

У разных полов сильно отличалась структура микрофлоры кишечника. Поэтому на самок грызунов эта терапия не повлияла. Но ученые до сих пор не знают, какой именно микроб отвечает за такое влияние.

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