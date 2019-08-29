Как лечить облысение: советы Супрун

Алопеция – это официальное название облысения. Если она зависит от мужских половых гормонов, то имеет название андрогенетическая алопеция. Она может развиваться по мужскому типу.

В таком случае волосы становятся тоньше на лбу и висках, а также темени, и заменяются бесцветными тонкими волосами, рассказала глава Минздрава Ульяна Супрун.

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Как лечить облысение?

1. Прежде всего обратиться к врачу. Это может быть дерматолог или трихолог. Если имеются сопутствующие проблемы, к примеру, лишний вес, то стоит в начале проконсультироваться с вашим семейным врачом.

2. Алопеция не лечится раз и навсегда. Но есть препараты, которые замедляют ее и помогают отрастить волосы.

3. В случае облысения у мужчин их целых два: пероральный препарат финастерид, блокатор фермента альфа-редуктазы, и местный миноксидил (5% раствор). Мезотерапия, лазерная терапия, введение обогащенной тромбоцитами плазмы имеют низкую эффективность, плохо предотвращают дальнейшую потерю волос, и могут быть вредными, особенно введение плазмы.

4. Лосьон или пену с 2% или 5% миноксидилом следует наносить дважды в день, но эффект прекращается вместе с терапией. 5% раствор эффективнее 2%. Этот препарат продлевает фазу роста волосяных фолликулов и стимулирует выделение ряда факторов роста в коже головы.



Облысение можно притормозить, но не вылечить

5. В начале терапии, и сразу после прекращения, волосы выпадают сильнее. Есть пероральные препараты миноксидила, но они имеют более выраженные побочные эффекты, например, гипертрихоз (рост волос в нетипичных местах) или дерматиты и сухость кожи. Действует он, или нет, следует оценить через полгода лечения, и принимать решение о продолжении терапии. Миноксидил токсичен для кошек и собак – случайный контакт с веществом может быть смертельным.

6. Финастерид следует принимать ежедневно по 1 мг. Это ингибитор фермента альфа-редуктазы, которая в коже превращает тестостерон в ДГТ. Она активнее именно в тех участках, где волосы теряются. 90% людей реагируют на эту терапию. Тогда выпадение и утоньшение волос прекращается, и на 10% увеличивается его количество. То есть этот препарат лучше принимать, когда только началась алопеция.

Он далеко не идеален. Среди побочных эффектов эректильная дисфункция, снижение либидо и проблемы с эякуляцией, гинекомастия (увеличение молочных желез), но они редкие. С другой стороны, финастерид прописывают в случае доброкачественных опухолей простаты.

7. В долговременной перспективе, пероральный финастерид считается более действенным, чем 2% миноксидил. Сочетание этих препаратов является еще более эффективным.

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