Как мужская мастурбация вредит половой жизни
Существуют два вида мастурбации – адаптивная и дезадаптивна. При адаптивной мастурбации мужчина получает удовольствие благодаря стимулам, которые он сможет почувствовать также во время секса.
Дезадаптивна мастурбация наоборот – приучает мужчину к движениям, которые воспроизвести при половом акте невозможно. А это отучает тело от естественных движений и в будущем усложнит получение оргазма.
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Сексолог Ольга Власенко рассказала к каким негативным последствиям может привести дезадаптивна мастурбации у мужчин.
Какие бывают виды дезадаптивной мастурбации у мужчин
1) слишком сильное сжатие члена в руке. Значительно сильнее, чем мужчина может ощутить во время близости. Это касается и скорости движений, которые невозможно повторить во время полового акта;
2) нежная, ласковая стимуляция члена, когда мужчина едва касается головки члена. Тогда стимуляция члена с женщиной будет ощущаться слишком грубой и невыносимой;
3) миокомпрессионный оргазм, то есть когда мужчина зажимает член между ног;
4) анальная стимуляция, которая невозможна во время секса с партнершей;
5) просмотр порно во время мастурбации;
6) мастурбация через белье или любую ткань.
К каким проблемам может привести такая мастурбация
Стоит обратить внимание на то, что эти проблемы могут возникнуть, а могут и не беспокоить мужчину.
1. Невозможность эякулировать во время секса
Мужчина так привык к дезадаптивным способам, что для него стимуляция во время полового акта не является триггером к оргазму. Или самому мужчине, или женщине приходится прибегать к привычным ласкам руками.
Проблемы могут возникать тогда, когда пара хочет зачать ребенка и не может. Тогда стоит обратиться к сексологу.
2. Проблемы с эрекцией и с желанием
Цепочка мыслей и реакций очень простая. Нет соответствующей стимуляции члена, значит нет должного наслаждения, как от мастурбации.
Это приводит к снижению влечения к сексу. Мужчина думает, что проще заняться мастурбацией, чем пытаться получить результат с партнершей.
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