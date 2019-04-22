Как мужская мастурбация вредит половой жизни

Существуют два вида мастурбации – адаптивная и дезадаптивна. При адаптивной мастурбации мужчина получает удовольствие благодаря стимулам, которые он сможет почувствовать также во время секса.

Дезадаптивна мастурбация наоборот – приучает мужчину к движениям, которые воспроизвести при половом акте невозможно. А это отучает тело от естественных движений и в будущем усложнит получение оргазма.

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Сексолог Ольга Власенко рассказала к каким негативным последствиям может привести дезадаптивна мастурбации у мужчин.

Какие бывают виды дезадаптивной мастурбации у мужчин

1) слишком сильное сжатие члена в руке. Значительно сильнее, чем мужчина может ощутить во время близости. Это касается и скорости движений, которые невозможно повторить во время полового акта;

2) нежная, ласковая стимуляция члена, когда мужчина едва касается головки члена. Тогда стимуляция члена с женщиной будет ощущаться слишком грубой и невыносимой;

3) миокомпрессионный оргазм, то есть когда мужчина зажимает член между ног;

4) анальная стимуляция, которая невозможна во время секса с партнершей;

5) просмотр порно во время мастурбации;

6) мастурбация через белье или любую ткань.

К каким проблемам может привести такая мастурбация

Стоит обратить внимание на то, что эти проблемы могут возникнуть, а могут и не беспокоить мужчину.

1. Невозможность эякулировать во время секса

Мужчина так привык к дезадаптивным способам, что для него стимуляция во время полового акта не является триггером к оргазму. Или самому мужчине, или женщине приходится прибегать к привычным ласкам руками.

Проблемы могут возникать тогда, когда пара хочет зачать ребенка и не может. Тогда стоит обратиться к сексологу.

2. Проблемы с эрекцией и с желанием

Цепочка мыслей и реакций очень простая. Нет соответствующей стимуляции члена, значит нет должного наслаждения, как от мастурбации.

Это приводит к снижению влечения к сексу. Мужчина думает, что проще заняться мастурбацией, чем пытаться получить результат с партнершей.

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