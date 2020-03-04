Почему маски и респираторы не защищают от вируса на 100%

В связи с распространением коронавируса, многие люди стремятся приобрести себе респираторы, чтобы уберечься от недуга. Впрочем, использование защитной маски не означает, что человек не заразится.

Прежде всего следует понимать, что обычная медицинская маска не может защитить от вируса. Она эффективно защищает только в том случае, если ее надевает человек, который заражен. Ведь крупные капли не распространяются воздухом, а оседают на внутренней поверхности маски, сообщает PubMed.

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Почему респираторы не защищают на 100%

Прежде всего респиратор не защитит того, кто не умеет им правильно пользоваться. К слову, в Китае проводили исследование, в котором приняли участие 1922 человека из медперсонала. В ходе исследования оказалось, что респираторы уровня N95 чаще помогают от бактериальных внутрибольничных инфекций, чем от вирусных.

Дело в том, что бактерия значительно больше капсид вируса, поэтому неудивительно, что респираторы задерживают вирусные инфекции реже. Вероятно именно поэтому респираторы не считаются абсолютной защитой, а лишь его дополнительной степенью.

Как правильно пользоваться респираторами

Респираторы N95 или FFP задерживают 95% микрочастиц, поэтому, теоретически, с ними больше шансов избежать заражения.

Крайне важно, чтобы респиратор плотно прилегал к коже.

Если у человека густая борода или усы – использование респиратора не имеет смысла.

Перед тем, как снять респиратор, необходимо помыть руки.

Руки необходимо помыть и после того, как сняли средство защиты.

Если указано, что маска одноразовая – она ​​действительно одноразовая, и повторное ее использование вообще не даст никакой защиты.

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Профилактика коронавируса: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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