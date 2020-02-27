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Как ваш тип привязанности влияет на достаток

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Типы привязанности влияют на благосостояние / Unsplash

Теория привязанности объясняет, как люди реагируют на проблемы в отношениях – например, при угрозе разрыва. Люди с ненадежным типом привязанности демонстрируют две крайности: чрезмерную тревожность или избегание.

Ученые из университета Аризоны утверждают, что обе крайности проявляются не только в романтических отношениях. По их мнению, тревога и избежание также мешают людям в финансовой сфере.

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Как проходило исследование?

В выборку вошли 635 выпускников университета, находившихся в отношениях. Выяснилось, что респонденты с тревожно-избегающим типом привязанности часто были недовольны и своими отношениями, и материальным состоянием, и жизнью в целом.

 
Тревожно-избегающая привязанность – что это?
Эти люди очень недоверчивы в отношениях. Могут говорить откровенно о себе и воспринимаются как открытые, контактные лица, но с ними ощущается неполноценная связь. Прикосновения нежелательны. Если приближаться, они будут удаляться.

Эти участники также нередко интересовались сомнительными финансовыми авантюрами или глупо тратили деньги, а ответственность за расточительство переводили на партнера.

Тип прив'язаності свідчать про вміння розпоряджатися грошами
Тип привязанности свидетельствует об умении распоряжаться деньгами / unsplash.com

Люди с тревожным типом привязанности могут тратить деньги, чтобы привлечь внимание окружающих. Они могут покупать дорогие подарки, чтобы "купить" любовь,
– объясняют авторы работы.

Люди с избегающим типом привязанности оказались материалистами. Часто они склонны к шопоголизму и тратят деньги на себя, чтобы доказать окружающим свое превосходство.

 
Избегающая привязанность – что это?
Люди с этим видом привязанности относятся к отношениям иначе, чем другие. Они не требуют интимности, а их потребности в личном пространстве и другие эмоциональные требования не выражены.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Деньги Здоровье Новости Здоровье Лечение Психология
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