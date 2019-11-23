Как вылечить бронхит: 5 простых советов

28152 Читати новину українською
Как вылечить бронхит / doktormom.ru

Бронхит доставляет немало неприятностей – не только из-за симптомов, а и потому, что лечение часто затягивается чуть ли не на месяц. Но существует несколько простых правил, как ускорить выздоровление.

Как передает Нealthystyle, во время бронхита очень полезно включить в рацион куриный бульон. По данным исследования, именно бульон из курицы имеет противовоспалительные свойства, успокаивает боль и облегчает дыхание.

Читайте также: Аллергия на цитрусовые: как проявляется и как ее лечить

 
Бронхит – это
Это воспалительное поражение слизистой оболочки бронхов. В основном причиной бронхита являются вирусы и бактерии. В результате действия этиологических факторов слизистая оболочка бронхов отекает и покрывается экссудатом, уменьшается просвет бронхов или экссудат может полностью закупорить его. Сужение просвета бронхов и их закрытие уменьшают дыхательную поверхность легких, развивается одышка, нарушается газообмен.
  • Медики рекомендуют обязательно увеличить частоту чаепития. В период простуды стоит пить чаи с шиповником, калиной или сушеной малиной. Они облегчат отхаркивание мокроты, а витамины плодов помогут бороться с вирусом. Также стоит употреблять негазированную минеральную воду, которая создаст щелочную среду, неблагоприятную для микробов, и поможет вывести из организма токсины.
  • Не стоит с бронхитом спать под одеялом, ведь легкие и бронхи хуже вентилируются, застаивается мокрота, в которой размножаются микробы. Если на улице хорошая погода – сделайте себе небольшую прогулку.

  • Надувайте воздушные шарики – именно так. Ведь это вам не только поднимет настроение, но и поспособствует хорошей вентиляции легких, что поможет избежать застойных явлений.
  • Ну и конечно – витамины, особенно витамин С: цитрусовые, киви, грейпфруты, смородина, шиповник, лук, чеснок, овощные салаты с оливковым маслом помогут гораздо эффективнее бороться с болезнью. И уже совсем скоро организм одолеет бронхит и вернется хорошее настроение.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье

Когда начнется настоящая зима: мнение синоптика
сегодня
1029
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Инфекция Народная медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
19 ноября 17:43 Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
Ірина Полицька 62718
Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
19 ноября 13:58 Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
Анастасія Кушпіт 1504
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
19 ноября 08:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 101104
Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
18 ноября 09:51 Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
Катерина Петренко 8406
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
17 ноября 13:51 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 16212
Новости
Больше новостей
Залиште відгук