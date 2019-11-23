Как вылечить бронхит: 5 простых советов

Бронхит доставляет немало неприятностей – не только из-за симптомов, а и потому, что лечение часто затягивается чуть ли не на месяц. Но существует несколько простых правил, как ускорить выздоровление.

Как передает Нealthystyle, во время бронхита очень полезно включить в рацион куриный бульон. По данным исследования, именно бульон из курицы имеет противовоспалительные свойства, успокаивает боль и облегчает дыхание.

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Бронхит – это Это воспалительное поражение слизистой оболочки бронхов. В основном причиной бронхита являются вирусы и бактерии. В результате действия этиологических факторов слизистая оболочка бронхов отекает и покрывается экссудатом, уменьшается просвет бронхов или экссудат может полностью закупорить его. Сужение просвета бронхов и их закрытие уменьшают дыхательную поверхность легких, развивается одышка, нарушается газообмен.

Медики рекомендуют обязательно увеличить частоту чаепития. В период простуды стоит пить чаи с шиповником, калиной или сушеной малиной. Они облегчат отхаркивание мокроты, а витамины плодов помогут бороться с вирусом. Также стоит употреблять негазированную минеральную воду, которая создаст щелочную среду, неблагоприятную для микробов, и поможет вывести из организма токсины.

Не стоит с бронхитом спать под одеялом, ведь легкие и бронхи хуже вентилируются, застаивается мокрота, в которой размножаются микробы. Если на улице хорошая погода – сделайте себе небольшую прогулку.

Надувайте воздушные шарики – именно так. Ведь это вам не только поднимет настроение, но и поспособствует хорошей вентиляции легких, что поможет избежать застойных явлений.

Ну и конечно – витамины, особенно витамин С: цитрусовые, киви, грейпфруты, смородина, шиповник, лук, чеснок, овощные салаты с оливковым маслом помогут гораздо эффективнее бороться с болезнью. И уже совсем скоро организм одолеет бронхит и вернется хорошее настроение.

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