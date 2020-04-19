Карантин из-за коронавируса ослабят США, Италия и Сербия

США, Италия и Сербия готовятся к ослаблению карантина. Отметим, что США и Италия находятся на первых ступеньках антирейтинга по количеству больных COVID-19.

США

Уже в понедельник, 20 апреля, американские штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу. Об этом Трамп заявил на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома относительно коронавируса.

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Президент США отметил, что губернатор Техаса Грег Эббот "точно знает, что делает".

Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий открыться в понедельник при условии соответствующего социального дистанцирования,

– сказал Трамп.

Он также анонсировал ослабление карантинных мероприятий в штате Монтана 24 апреля. А штаты Огайо, Северная Дакота и Айдахо рекомендовали своим предприятиям ключевых отраслей готовиться к плавному открытию с первого мая.

Коронавирус в США

США лидируют по количеству случаев коронавируса в мире, следующие – Испания и Италия.

По состоянию на 19 апреля COVID-19 заболели 738 923 человека, из них более 39 тысяч умерли, еще 68 285 – выздоровели.

Наихудшая ситуация была в штате Нью-Йорк, город стал эпицентром коронавируса.

Тест на коронавирус сдали более 3 миллиона американцев.

Италия

Италия также постепенно ослабит карантин с 4 мая. Людям позволят одиночные занятия бегом на улице, не больше часа в день. Сейчас за это предусмотрен штраф, передает Corriere della Sera.

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Официальное решение о новых условиях карантина правительство должно принять 20 апреля, оно вступит в силу с 4 мая. Как и ожидалось, страна намерена ослабить некоторые ограничения, однако снятие карантина не будет таким быстрым, как прогнозировалось до сих пор.

Как сказал министр здравоохранения Роберто Сперанца, ослабление должно быть "очень постепенным", учитывая показатели смертности.

Что предполагает ослабление карантина в Италии:

открытие отдельных производств в безопасных регионах;

заработает больше производственных мощностей;

возобновится строительство, торговля, бары и рестораны;

молодежи до 18 лет разрешат посещение родственников при условии использования масок и перчаток;

позволят игры с детьми на свежем воздухе;

заработают новые правила пользования общественным транспортом в Италии;

в сентябре, ожидается возобновление туризма, открытие учреждений культуры и школ.

В новом решении правительство также предполагает, что летом итальянцы будут иметь доступ к пляжам, но будут действовать меры, предотвращающие скопление людей. Однако в "красных зонах", где эпидемия на пике, ослабление может задержаться.

Коронавирус в Италии

В Италии снизилось количество больных в реанимации и умерших, однако показатели до сих пор высокие.

Всего в стране коронавирусом заболели 175 925 человек, 23 227 больных умерли, еще 44 927 – выздоровели.

Там действует жесткий карантин, людям нельзя выходить на улицы без необходимости.



Карантин в Италии / Фото Getty Images

Сербия

В Сербии также планируют ослабить карантинные меры. О дальнейшем плане действий рассказал президент страны Александр Вучич, пишет PTC. С 21 апреля в Сербии отменят ряд ограничений.

Ослабление карантина в Сербии

С 21 апреля:

открываютс автомобильные и велосипедные мастерские, вулканизации, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские;

строители смогут начать работать;

комендантский час в рабочие дни будет сокращен на час;

людям старше 65 лет, которым сейчас вовсе запрещено выходить из дома, позволят выходить из дома трижды в неделю по одному часу ежедневно.

С 27 апреля:

открываются другие магазины площадью до 300 квадратных метров, за исключением магазинов в торговых центрах;

парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, по плану, начнут работать с 4 мая.

С 4 по 11 мая:

открытие гостиниц, курортов, торговых центров, междугородних перевозок;

контролируемое открытие аэропортов, кафе и ресторанов.

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Коронавирус в Сербии