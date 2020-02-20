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Кто будет обслуживать эвакуированных из Уханя в "Новых Санжарах"

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Эвакуация украинцев из Уханя: карантин в "Новых Санжарах" / МВД Украины

Персонал, который работает в "Новых Санжарах", вывезли с объекта, поэтому никто из них не будет контактировать с эвакуированными украинцами и иностранцами.

Эвакуированных лиц будет обслуживать персонал, который находился на самолете, сообщает Правительственный портал.

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В обсервации будет размещено достаточно подготовленных лиц, которые будут предоставлять круглосуточную помощь людям: врачи, медперсонал, а также технические специалисты для гарантии надлежащего пребывания и безопасности людей. Кроме того, рядом будет дежурить машина экстренной помощи.

В Кабмине отмечают, что Полтавскую и Харьковскую области обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты и медикаментами. Также, на случай выявления коронавируса, в заведениях уже есть готовые к работе индивидуальные боксы и необходимое оборудование.

Отходы не будут попадать в общую канализацию – их будут утилизировать в особом порядке.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Полтавы Коронавирус 2020 Здоровье Кабинет Министров Украины Новости Здоровье Лечение
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