Кто будет обслуживать эвакуированных из Уханя в "Новых Санжарах"
Персонал, который работает в "Новых Санжарах", вывезли с объекта, поэтому никто из них не будет контактировать с эвакуированными украинцами и иностранцами.
Эвакуированных лиц будет обслуживать персонал, который находился на самолете, сообщает Правительственный портал.
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В обсервации будет размещено достаточно подготовленных лиц, которые будут предоставлять круглосуточную помощь людям: врачи, медперсонал, а также технические специалисты для гарантии надлежащего пребывания и безопасности людей. Кроме того, рядом будет дежурить машина экстренной помощи.
В Кабмине отмечают, что Полтавскую и Харьковскую области обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты и медикаментами. Также, на случай выявления коронавируса, в заведениях уже есть готовые к работе индивидуальные боксы и необходимое оборудование.
Отходы не будут попадать в общую канализацию – их будут утилизировать в особом порядке.
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