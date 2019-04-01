Все о лимфоме: основные симптомы, лечение и профилактика

Ко Всемирному дню борьбы с лимфомами 24 канал подготовил материал о главных симптомах, способах лечения опасной болезни и о том, как снизить риск возникновения недуга.

Чтобы разобраться в теме, мы пообщались с врачом ММ "Добробут", координатором мультидисциплинарного онкологического консилиума Устиновым Станиславом Игоревичем.

Лимфома – это группа гематологических злокачественных новообразований лимфатической системы, которые характеризуются увеличением лимфоузлов и возможным поражением внутренних органов. Характерно наличие первичного очага (увеличенных лимфоузлов), что часто нужно дифференцировать с другими заболеваниями.

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Сейчас существуют две основные группы, это Ходжкинские (или лимфогранулематоз) и Неходжкинские лимфомы, последние делятся на много подгрупп (более 20) в основном от типа клеток лимфоцитов (В - или Т-лимфоциты). Каждая подгруппа имеет свои особые проявления и имеет собственную схему лечения согласно международным протоколам. Очень важно максимально точно установить диагноз, поскольку на практике это бывает чрезвычайно сложно.

Лимфатическая система

Классификация лимфом базируется на так называемой шкале Анн-Арбор, что имеет свои 4 стадии в зависимости от локализации пораженных лимфоузлов. Факторы, которые говорят о стадии лимфомы: сколько пораженных лимфоузлов и по какую сторону диафрагмы они размещены; наличие или отсутствие поражения экстраузловых органов (например, селезенка, печень). Лимфомы также подразделяются на различные степени злокачественности. Они могут быть индолентными (медленно прогрессирующими) или агрессивными.

Причины возникновения

На сегодня достоверно не известны причины возникновения лимфом, хотя в то же время есть много статей в мировой литературе, в которых говорится о том, что вирусы группы герпес могут быть причиной развития лимфом у людей, а именно Эппштейн-Барр вируса и цитомегаловируса. Кроме этого, есть определенная связь наличия генетических мутаций у людей с развитием лимфом.

Увеличение лимфоузлов

Согласно вышеупомянутому, в группе риска люди, у которых есть иммуноглобулины группы G вирусов Эппштейн-Барр и цитомегаловируса. Это значит, что эти люди когда-то перенесли инфекционные заболевания, вызванные этими вирусами, которые могли протекать без проявлений, и сейчас у этих людей есть антитела к этим вирусам. Кроме этого, в группе риска люди, работающие с химикатами, такими как органофосфаты, бензен, тетрахлорид карбона и консерванты древесины. Это фермеры, химики, маляры и механики.

Симптомы лимфомы по стадиям

Классически первым проявлением считается увеличение лимфоузлов различных групп, однако иногда эти группы не будут расположены в видимых зонах, что затрудняет диагностику.

Трудность диагностики обусловлена отсутствием специфических проявлений в большинстве случаях. В западной литературе часто употребляют термин B-симптомы:

Ночная потливость (возможно, самое специфичное из всех проявлений), когда человек просыпается утром или ночью и у него полностью мокрая подушка. Резкое похудание, стремительная потеря веса за короткий промежуток времени. Субфебрильная лихорадка – это слабая долговременная лихорадка.

Иногда лимфома может прогрессировать без каких-либо проявлений и первое, что может проявиться – это сжатие ближайших органов или структур. Например, если это шейные лимфоузлы, может быть трудность в глотании или боли в пояснице – если локализация в брюшных лимфоузлах.

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Разнообразие форм значительно затрудняет диагностику, поскольку существуют даже кожные формы лимфом, которые выглядят как язвы на коже и которые можно легко спутать с другими дерматологическими заболеваниями.



Проявления лимфомы

Профилактика и диагностика

Специфической профилактики лечения лимфом не существует. При подозрении на наличие лимфомы необходимо прежде всего установить наличие очага увеличенного лимфоузла или группы лимфоузлов.

Если увеличенные лимфоузлы расположены поверхностно, то при пальпации (метод обследования, основанный на осязательном ощущении руки) возможно заметить их увеличение. Если же нет увеличения видимых групп лимфоузлов, но есть симптомы заболевания, необходимо сделать УЗИ брюшной полости, и если нет никаких видимых лимфоузлов, необходимо провести компьютерную томографию.

Когда у человека нашли увеличение групп лимфоузлов, нужно гистологически подтвердить, что это именно лимфома, поэтому необходимо выполнение биопсии указанного очага и его анализ в лаборатории.

Все же лимфомы – это злокачественные новообразования, требующие своевременного и комплексного лечения. Сейчас основным методом лечения является полихимиотерапия и в зависимости от подтипа лимфомы возможно дополнительное назначение новых классов препаратов (моноклональных антител), значительно улучшающих прогноз у больных с лимфомами.

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По данным Национального канцер-реестра Украины общее количество случаев неходжкинских лимфом за 2017 год достигало 2182 человека и 890 случаев Ходжкинских соответственно. При этом лишь 10% было обнаружено случайно во время периодических рутинных визитов к врачу.

По данным Национального института онкологии США, ожидаемых новых случаев лимфом в США ожидается 74 680, а это 4,3% от всех онкологических новообразований.

От врача:

По возможности избегайте факторов риска, занимайтесь спортом и радуйтесь жизни. Рекомендую регулярно посещать врача и следить за здоровьем ваших близких. Удачи и будьте здоровыми!



Устинов Станислав Игоревич