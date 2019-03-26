Марихуана может улучшить половую жизнь женщины

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Курение марихуана помогает женщине получить оргазм
Курение марихуана помогает женщине получить оргазм / pixabay.com

Женщины, которые употребляли марихуану прямо перед сексом, и те, которые регулярно курили, в два раза чаще рассказывали о сильных оргазмах, чем те, кто вообще никогда не притрагивались к "траве".

Исследователи из Медицинской школы при университете Сент-Луиса опросили 373 женщин и выяснили, что употребление марихуаны делает их оргазм в несколько раз сильнее.

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47% опрошенных заявили, что употребляли марихуану как минимум раз в неделю. 34% из этой группы курили непосредственно перед сексом. Анкета также включала вопрос о здоровье и половом влечении.

Марихуана допомагає отримувати сильніший оргазм
Марихуана помогает получать более сильный оргазм

Ученые связывают такой эффект с тем, что марихуана расслабляет женщин, снижает тревожность и неуверенность, а также замедляет восприятие времени и помогает продлить приятные ощущения.

Кроме того, в начале февраля Гарвардские ученые сделали неожиданное наблюдение: у курильщиков марихуаны концентрация сперматозоидов может быть выше, чем у тех, кто никогда не курил.

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Теги: Наркотики Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Секс Женское здоровье
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