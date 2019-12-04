Младенцы будут рождаться преждевременно из-за изменения климата

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Из-за глобального потепления дети будут рождаться преждевременно / pixabay.com

Ученые доказали, что изменения климата влияют на процесс родов: дети будут рождаться преждевременно. Недоношенные дети станут распространенным явлением.

Глобальное потепление принесет нам не только подъем уровня моря, таяние ледников, сильные ураганы, не менее серьезное влияние климатические изменения окажут на здоровье людей. В частности, аномально жаркая погода стимулирует преждевременные роды, убеждают специалисты из Кембриджа и Калифорнийского университета, пишет Science Alert.

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Суть исследования

Ученые сравнили данные о рождаемости и температуру воздуха в период 1969 и 1988 годов. В целом исследование базируется на данных о родах 56 млн женщин.

Исследователи обнаружили, что жаркая погода вызывает преждевременные роды.


Глобальное потепление влияет на роды

За период исследования вследствие температурных аномалий ежегодно рождалось 2 500 недоношенных детей.

По мере того, как нагревается планета вследствие выбросов парниковых газов, количество аномально жарких дней будет увеличиваться. В результате к концу столетия число недоношенных младенцев будет составлять 42 000 в год.

Следует заметить, что несколько преждевременные роды пока не представляют опасности для матери и ребенка, в масштабах страны и мира такая тенденция спровоцирует дополнительные расходы на здравоохранение.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Беременность и роды Медицина Глобальное потепление
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