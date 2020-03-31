На коронавирус проверили пациентов с пневмонией в Ивано-Франковске: 57 положительных результатов

В Ивано-Франковске экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат у 57 пациентов, у которых сперва диагностировали пневмонию. На сегодня в больницах города на стационарном лечении находятся всего 154 пациента с пневмонией.

Пациентам с подозрением на коронавирус провели 150 экспресс-тестов, из которых 57 показали положительный результат, сообщает "Курс" со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

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Для окончательного подтверждения диагноза необходимо дополнительно провести ПЦР-тесты.

Мы имеем сегодня возможность дополнительно заказать лабораторию. В городе есть 5-6 ПЦР-лабораторий, чтобы проводить такие ПЦР-тесты. Однако ожидают согласования главного санитарного врача. Сейчас ПЦР-тесты могут делать в инфекционной больнице,

– рассказал Марцинкив.

Официально в Ивано-Франковске подтверждены 16 случаев заболевания COVID-19. Также оказались инфицированными 2 людей из села Чукалевка, один из них умер. Еще один пациент поступил из Черния.

Относительно ситуации в Украине, то по состоянию на утро 31 марта зарегистрировано 549 случаев заболевания коронавирусом. Количество умерших – 13 человек, выздоровели – 8.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала