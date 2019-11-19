Онлайн-приложение открыло 60 новых антибиотиков

Биологи, благодаря бесплатному онлайн-приложению, открыли более 60 веществ с антимикробным действием – они способны убить грамотрицательные бактерии.

За последние 50 лет ни один новый класс лекарств для борьбы с грамотрицательными бактериями не был одобрен Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами, сообщает Nature.

К теме: Опасность вейпинга: Apple присоединилась к борьбе

Для борьбы с грамотрицательными патогенами трудно найти антибиотики, ведь такие бактерии имеют дополнительную внешнюю мембрану, которая удерживает антибиотики от проникновения внутрь клетки.

Несколько лет назад исследователи обнаружили молекулярные особенности, которые позволяют антибиотикам преодолевать этот барьер. Теперь ученые позволили попробовать сделать это каждому и создали приложение eNTRyway.



Приложение, прогнозирует вероятность накопления маломолекулярних веществ в грамотрицательных бактериях

Оно быстро оценивает потенциальные соединения и определяет, имеют ли они те молекулярные характеристики, которые позволят пересечь мембрану и накапливаться внутри грамотрицательных бактерий.

Еще приложение может указать на способы модификации имеющихся лекарств, чтобы было проще превратить их в "убийц" грамотрицательных бактерий.

С помощью eNTRyway исследователи обнаружили 60 новых соединений, которые работают против грамположительных бактерий, а также могут использоваться для уничтожения грамотрицательных бактерий. Специалисты надеются, что новый механизм сможет открыть множество лекарств для борьбы с антибиотикорезистентными инфекциями.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.