Опровергли мифы о пользе глинтвейна

Глинтвейн – это алкогольный напиток из подогретого вина с фруктами и специями. Обычно, люди покупают его на улицах, чтобы согреться. Но распространенное мнение о согревающих свойствах глинтвейна является обманчивым.

Так, минимальное употребление алкоголя немного снижает риски заболеваемости ишемической болезнью сердца, но его употребление несет в себе больший вред. То есть риск превышает потенциальный вред, сообщает Минздрав.

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Мифы о глинтвейне

1. В глинтвейне много минералов

Алкоголь действует на почечные канальцы, под его воздействием они перестают впитывать воду и минералы обратно. Это приводит к потере воды, которую вы можете выпить с алкогольным напитком. Как следствие, в крови увеличивается концентрация спирта.

2. В глинтвейне много витаминов

В глинтвейн добавляют апельсины, яблоки и лимоны, поэтому этот напиток ошибочно считают витаминным. На самом же деле, фрукты, которые проходят термическую обработку, теряют значительную часть своей полезности. Ведь, чем длительнее термическая обработка, тем меньше витаминов остается в пище.

3. Глинтвейн согревает

Алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, из-за этого возникает эффект тепла. Однако внутренние органы в это время его теряют. Потеря тепла с поверхности кожи и конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается. Алкоголь плохо влияет на терморегуляцию. Например, он нарушает механизм дрожания, который помогает телу сохранять тепло. Также ускоряет потоотделение, которое снижает температуру тела.

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