Отстранение Супрун критически повлияло на доставку лекарств: заявление МОЗ

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Из-за отстранения Супрун не могут доставить жизненно необходимые лекарства
Из-за отстранения Супрун не могут доставить жизненно необходимые лекарства / pharmacy.biz

Министерство здравоохранения Украины заявило, что решение Окружного административного суда города Киева заблокировало доставку жизненно необходимых лекарств к пациентам.

Такое решение суд принял во вторник, 5 февраля, он частично удовлетворил заявление нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука и запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

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Препараты на сумму более 633 миллионов гривен, которые закупили за средства Госбюджета, не могут отправить в медучреждения.

В Минздраве объясняют, что распределение препаратов происходит за подписью и.о. министра. Также существует высокий риск срыва закупочного процесса за счет 2019 года.

Препарати на суму понад 633 мільйонів гривень не можуть відправити у медзаклади
Препараты на сумму более 633 миллионов гривен не могут отправить в медучреждения

 
Врач Ульяна Супрун
“ Это вакцины против кори, которые являются единственным средством, чтобы остановить вспышки болезни. Это лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии.

Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019 года? Потому что полномочия подписывать договоры также имеет только и.о. министра ”.

Из-за решения суда заблокирован доступ пациентов к лекарствам, которые гарантировало государство, и ставит под угрозу здоровье и жизнь тысяч украинцев.

Ведомство добавило, что члены Кабинета Министров Украины поддерживают и.о. министра здравоохранения доктора Ульяну Супрун.

 

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Теги: Ульяна Супрун Медицина Здоровье Лекарства
Источник: 24 Канал
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