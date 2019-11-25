Почему детям категорически нельзя вытряхивать воду из ушей

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Как убрать воду из ушей / amelioretasante.com

Нас с детства учили – чтобы избавиться воды в ушах, нужно потрясти головой и попрыгать на одной ноге. Однако оказалось, что в таком случае дети рискуют получить травму мозга.

К такому выводу пришли ученые из Корнелльского университета и виргинского политехнического института в США, сообщает Phys.Org.

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В своей работе в первую очередь мы сосредоточились на скорости, необходимой для выведения воды из ушного канала,
– рассказывает один из авторов исследования Ануджа Баскота.

Специалисты опирались на результаты экспериментов и теоретической модели. Они обнаружили, что поверхностное натяжение жидкости является ключевым моментом в застревании воды в ушных каналах.

Специалисты определили силу критической скорости во время эксперимента, используя стеклянные гидрофобные трубки и трехмерные модели ушных каналов.

Они определили, что если ребенок трясет головой, чтобы вытряхнуть воду из ушей, критическая скорость в 10 раз превышает силу тяжести, что может привести к повреждению мозга.

Ученые объяснили, почему взрослые люди не могут получить травмы мозга из-за этого процесса. Дело в том, что у взрослых диаметр слухового прохода значительно больше, чем у детей.

Что же делать, если ребенку в ухо попала вода

Для безопасного вывода жидкости из уха, ученые посоветовали закапать в ухо несколько капель спирта или уксуса.

Эти вещества разорвут невидимую пленку, которая образуется из-за поверхностного натяжения и вода вытечет сама по себе.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Мозг Дети
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